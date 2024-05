Laphroaig erhielt „Royal Warrant of Appointment to HM The King“

Seit 1994 trägt die Islay-Brennerei Laphroaig das Siegel des Prinzen von Wales. Nun ist dieser wieder erneuert worden, auf einen Antrag aus dem Jahr 2023 hin. Und weil aus dem Prinzen von Wales mittlerweile der König Großbritanniens geworden ist, King Charles, lautet der offizielle Titel des Siegels nun „Royal Warrant of Appointment to HM The King„.

Die Destillerie wird für das Tragen des Warrants regelmäßig überprüft – die Verleihung würdigt den verantwortungsvollen Umgang von Laphroaig mit der Umwelt und den positiven Einfluss auf das soziale Leben der Insel.

Wir gratulieren Laphroaig ganz herzlich dazu!