Serge verkostet: Sieben aus Laphroaig

Der „Star of Islay“, wie Serge Valentin heute in seiner Einleitung die Destillerie Laphroaig bezeichnet, ist in seiner Verkostung mit sieben Abfüllungen vertreten – vier davon aus der Brennerie selbst, drei sind unabhängige Abfüllungen.

Die Bandbreite der Bewertungen ist heute groß, die niedrigste sind 82 Punkte, die höchste 93 – mit einem deutlichen Schwerpunkt über 90 Punkten.

Hier die Übersicht zur Verkostung:

Abfüllung Punkte

Laphroaig ‚Oak Select‘ (40%, OB, Cask Collection, +/-2024) 82 Laphroaig ‚Càirdeas 2023‘ (52.3%, OB, Friends of Laphroaig/Feis Ile, White Port & Madeira) 85 Laphroaig 10 yo (43%, OB, unblended, +/-1984, 1l) 93 Laphroaig 19 yo ‚19.0‘ (54.9%, OB, 190th Anniversary, Friends of Laphroaig, cask #5836, 175 bottles, 2005) 91 Laphroaig 27 yo ‚Director’s Special‘ (51.2%, Elixir Distillers, 1st fill barrel, 210 bottles, 2024) 91 Laphroaig 26 yo 1996/2022 ‚Yggdrasil‘ (48.7%, Jack Tar, cask #5391, 101 bottles) 91 Laphroaig 32 yo 1990/2023 (51.4%, Signatory Vintage, 35th Anniversary, bourbon barrel, cask #81, 195 bottles) 91