Wie wir bereits berichteten, kehrt nach fast einem Jahrzehnt Laphroaig 18-Year-Old wieder zurück ins Portfolio der Islay-Brennerei. Wir ergänzen diese Nachricht durch die deutsche Pressesendung, die wir heute hierzu erhalten haben:

Highlight News: Laphroaig bringt einen 18 Jahre alten Whisky zurück in sein Single Malt Portfolio

Der neue Laphroaig 18-Year-Old, der aus einer Auswahl von Ex-Bourbon-Fässern kreiert wurde, präsentiert eine beeindruckende Komplexität und Tiefe. Whisky-Liebhaber können sich auf ein süßes und zugleich rauchiges Geschmackserlebnis freuen.

Frankfurt am Main, 22. Juli 2024: Die traditionsreiche Laphroaig Destillerie stellt stolz ihre neueste Edition vor – den Laphroaig 18-Year-Old. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage von Liebhabern der Marke nach länger gealterten Liquids, verkörpert der neue Whisky das Wesen von Islays reichem Erbe und das handwerkliche Können, welches Laphroaig auszeichnet.

Seit 1815 ist Laphroaig repräsentativ für kräftige, torfige Aromen, die Whisky-Kenner auf der ganzen Welt faszinieren. Nach fast einem Jahrzehnt hat Laphroaig erneut einen 18–jährigen Whisky eingeführt. Dieser neue Whisky reiht sich in die Liste der Laphroaig-Highlights ein und verwöhnt Feinschmecker mit seinen vielseitigen Noten direkt von den Küsten Islays.

Gereift in Ex-Bourbon-Fässern, besitzt der Laphroaig 18-Year-Old eine tief goldene Farbe und bietet eine sensorische Reise, die durch Komplexität und Tiefe geprägt ist. Am Gaumen schafft der Whisky ein öliges, vollmundiges Gefühl mit einer harmonischen Balance verschiedener Noten von Orange, Kräutern und Heidehonig. Der Abgang ist süß, reichhaltig und eine langanhaltende Rauchigkeit bleibt erhalten. Ob pur, auf Eis oder mit etwas Wasser verdünnt– dieser Whisky verspricht anspruchsvollen Kennern, Liebhabern und neuen Friends of Laphroaig ein Geschmackserlebnis.

„Der Laphroaig 18-Year-Old war ein viel geliebter Whisky, und nach fast zehn Jahren freuen wir uns, diese Altersangabe wieder zurückzubringen. Freunde können sich auf Laphroaigs ikonische süße Rauchigkeit freuen, eine Manifestation unseres kühnen Geistes, sowie auf frisch geschnittenes Leder und sonnengetrockneten Seetang in der Nase und eine fruchtige, aber würzige Mischung aus Orange, Honig, Ingwer und Tabak am Gaumen.“ Teddy Joseph, Global Brand Ambassador bei Laphroaig

Alkoholgehalt: 48 % Vol. (nicht kühlgefiltert und natürliche Farbe)

Flaschengröße: 70 cl

Verkostungsnotizen

Nase: Süß, Vanille und weiches Toffee vor zarten Noten von weichen Stachelbeerfrüchten, Bramley-Äpfeln, süßem Zimt und weißem Zucker, der über eine frisch gebackene Apfeltorte gestreut ist. Das Geruchserlebnis wird durch Noten von frisch geschnittenem Leder, flüssigem Honig, geräuchertem Schinken und torfigen Noten von Karbolseife und sonnengetrocknetem Seetang, der am Meeresufer angeschwemmt wird, weiter verbessert.

Gaumen: Ölig, süß und vollmundig. Orangen und Nektarinen, Kräutertöne von frisch geschnittenem Minze, blumige Charaktere von Heidehonig und subtile Würze von Ingwer, die zu eleganten torfigen Noten von Jod, TCP und frischen Tabakblättern.

Abgang: Süß, reichhaltig, mit einem langen und herzhaften rauchigen Abgang.