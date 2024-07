„Finlaggan“ nennt die Vintage Malts Company Ltd. ihren Secret Islay Single Malt, und zum diesjährigen Fèis ìle Festival veröffentlicht der Indie-Bottler selbstverständlich auch eine Sonderabfüllung. Finlaggan Friends of the Fèis 2024 lagerte in frischen Tempranillo Red Wine Barriques und kam mit starken 50% Vol. in die Flaschen. Von den insgesamt 950 verfügbaren Flaschen sicherte sich der Importeur und Distributor Whiskymax 420 Bottles für den deutschen Markt. Der Whisky ist ab sofort zu einer UVP von € 69,90 im Fachhandel oder unter fassmeister.com erhältlich.

Alles Weitere zu Finlaggan Friends of the Fèis 2024 lesen Sie in der nun folgenden Presseinformation, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymax präsentiert Finlaggan Friends of the Fèis 2024

Das Fèis ìle Festival zieht jedes Jahr tausende Whiskyfans auf die kleine Insel im Westen Schottlands, sodass man das Gefühl hat, die kleine Insel – und damit verbunden die Brennereien – platzen aus allen Nähten. Nicht umsonst sind die Unterkünfte meist über Jahre ausgebucht.

Kaum verwunderlich ist es daher, dass die Destillerien vor Ort Sonderabfüllungen für eines der Islay-Highlights des Jahres auflegen.

Keine Ausnahme ist da Finlaggan, auch wenn eine gleichnamige Brennerei auf Islay nicht existiert. Der Abfüller Vintage Malts Company Ltd. benennt einen Secret Islay Single Malt mit dem geschichtsträchtigen Namen „Finlaggan“.

Der Name Finlaggan trägt einiges an historischem Gewicht in sich: Im Loch auf der Insel Islay mit Namen Finlaggan gibt es drei Inseln, unter anderem Eilean Mor (große Insel) und Eileen na Comhairle (Ratsinsel) sind, auf denen die Installation der Macdonald Lords of the Isles stattfand. Die Häuptlinge des Clans Donald wählten Finlaggan als ihr Zuhause und das Zentrum ihrer Herrschaft über die die Hebriden und weite Teile der schottischen Westküste, so dass Islay oft als die Wiege des Clans Donald bezeichnet wird.

In dieser Serie, für deren Import die Firma Whiskymax aus Mainhausen verantwortlich zeichnet, sind unter anderem eine Port Cask Finished-, eine Sherry Cask Finished und eine Red Wine Cask Matured-Abfüllung erhältlich, die sich nicht nur aufgrund ihres hervorragenden Geschmacks großer Beliebtheit erfreuen, sondern auch deshalb, weils sie – konträr zur gegenwärtigen Markttendenz – preisstabil bleiben und damit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Für das Fèis Ìle 2024 hat das Team um Andrew Crook eine spannende Special Edition veröffentlicht:

Der Friends of the Fèis 2024 reifte vollständig in frischen Tempranillo Red Wine Barriques und wurde mit starken 50% Vol. abgefüllt – natürlich ohne Farbstoff und Kältefiltration. 950 Flaschen umfasst das Small Batch Bottling, von dem Whiskymax 420 für den deutschen Markt sichern konnte.

Tasting-Notes:

Aroma: kräftige Noten von Gartenfeuern und karamellisierten Früchten

Geschmack: Am Gaumen zeigen sich süßer Torf, Meersalz, geröstete Gewürze und geräucherte Brombeeren.

Finish: Ein langer Nachklang mit öligem Rauch und Süße.

Der Whisky ist ab sofort zu einer UVP von € 69,90 im Fachhandel oder unter fassmeister.com erhältlich.

Fachhändler, die die Friends of the Fèis 2024 beziehen möchten, wenden sich gern an info@whiskymax.com, sofern sie noch nicht beim Importeur registriert sind.