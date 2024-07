TTB-Neuheit: Compass Box Transatlanticism

Auch heute können wir Ihnen einen weiteren Fund aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank vorstellen. Der Londoner Whiskymaker Compass Box reichte dort die Etiketten seines Bottlings Compass Box Transatlanticism ein. Dieser Blended Malt Scotch Whisky wurde anlässlich des Besuches von T8KE und Schragis (es müsste sich hierbei um Jay West und Will Schragis handeln) im Londoner CB-Headquarter kreiert. Dieser Whisky soll „loud and structured, woody and full of fruit, honed with a sense of balance“ sein. Abgefüllt mit einem höheren Alkoholgehalt von 51,1 % Vol., ist er auf 999 Flaschen limitiert. Dies sind seine Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.