Buffalo Trace mit Pop-Up-Shop in Paris während der Olympischen Spiele

Nachdem die Buffalo Trace Distillery im Mai ihren Shop in London eröffnete (wir berichteten über diesen Plan im vergangenen September), kommt nun in Paris während der dort stattfindenden Olympischen Spiele ein weiterer hinzu. Seit heute (und bis zum 23. August) hat die us-amerikanische Brennerei im 2. Arrondissement in der Rue Étienne Marcel einen weiteren Standort in Europa.

Zu den dort angebotenen Marken gehört neben Buffalo Trace auch Weller 12, Eagle Rare und Sazerac Rye. Zusätzlich zum Pop-Up-Shop betreibt Buffalo Trace vom 26. Juli bis 11. August auch die 12 Gold Lounge. Über die Instagram-Seite von Buffalo Trace für Großbritannien/EU können sich Interessierte für einen Platz in der Lounge anmelden, hier werden auch weitere Einzelheiten bekannt gegeben.

The 12 Gold Lounge in Buffalo Trace Distillery Paris