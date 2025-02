Buffalo Trace mit neuer Abfüllung der Experimental Collection

Bereits die 26. Abfüllung innerhalb ihrer Experimental Collection kann die in Kentucky ansässige Buffalo Trace Distillery ankündigen. Sie setzt damit ihre Reihe der experimentellen Veränderungen in der Maische, den Holzarten, dem Toasten der Fässer und Weiterem fort. Und wir dürfen für die zukunft weitere dieser Bottlings erwarten. Denn bei Buffalo Trace lagern noch mehr als 30.000 Fässer mit experimentellem Whisky in den Lagerhäusern.

Buffalo Trace Experimental Spirits Distilled from Grain and Hops ist die Antwort auf die Frage, wie sich eine häufig bei der Bierherstellung verwendete Zutat auf das endgültige Geschmacksprofil eines Spirituosen auswirkt. Denn diese Frage stellte sich Master Distiller Harlen Wheatley. Und ließ tschechischen Saazer Edelhopfen, der häufig in böhmischen Pilsnern zu finden ist, und amerikanischen Hopfen Zythos, einer mit tropischen und subtilen Kräuternoten, für 30 Minuten lang auf ein Rohdestillat einwirken. Diese wurde anschließend destilliert, und elf Jahre und sieben Monate lang in ausgekohlten Weißeichenfässern gelagert.

Buffalo Trace Experimental Spirits Distilled from Grain and Hops soll die aus Bier bekannten Noten von Zitrusfrüchten und Kräutern bieten. In der Nase folgt cremige Vanille und würzige Eiche, am Gaumen Noten von Zitrone, Orangenschale, kräftiger Eiche und Kräuteraromen. Die Abfüllung (45 % Vol.) ist jetzt direkt von der Brennerei zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 46,99 $ erhältlich.