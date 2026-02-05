Traveller Whiskey von Chris Stapleton mit Werbung beim Super Bowl (mit Video)

Whiskey im Rampenlicht: Sazerac, Eigner von Buffalo Trace, und Chris Stapleton, der US-amerikanische Country-Sänger, Gitarrist und Songwriter, werden zum Super Bowl 2026 den gemeinsamen Blended Whiskey Traveller mit einem 30 Sekunden Spot bewerben. Das Ganze passiert am 8. Februar.

Im Spot, den Sie unten oder auf Youtube finden können, ist Chris Stapleton zunächst im Studio und danach mit Master Distiller Harlen Wheatley in der Destillerie zu sehen. Er endet mit dem Slogan „Made for the moment„.

Beim Superbowl wird Stapleton auch die us-amerikanische Hymne auf der Gitarre mit den ersten paar Akkorden begleiten.

Von Traveller Whiskey wird es in der Woche nach dem Super Bowl laut The Spirits Business eine erste Line Extension geben.