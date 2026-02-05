Wo eine Messe ist, ist Tilo Schnabel aka The Caskhound nicht weit, und wo The Caskhound ist, muss man nicht lange nach einer neuen Abfüllung suchen. Auf der Messe in Nürnberg präsentiert der rührige deutsche unabhängige Abfüller eine neue Serie, die extra für Messen aufgelegt wurde: Tilo’s Fairy Tales. Der Start der Serie ist ein 18 Jahre alter Blended Malt Scotch Whisky, der – getreu dem Namen „Smoky Amber“ – rauchige Noten bietet.

Mehr über ihn und die kommenden Abfüllungen der Serie hier:

TILO’S FAIRY TALES: THE CASKHOUND präsentiert neue Serie exklusiver Messeabfüllungen auf der THE VILLAGE 2026

Vom 6. bis 8. Februar schlagen THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel und sein Team wieder ihr Lager auf der Whiskymesse THE VILLAGE in Nürnberg auf. Neben seinen aktuellen Abfüllungen haben sie vor allem eines im Gepäck: das Premiere Bottling einer exklusiven Serie, die man nicht googeln, sondern nur auf Messen erleben kann – TILO’S FAIR(Y) TALES.

Der Name der Reihe ist ein bewusstes Wortspiel: FAIR als Anlehnung ans englische Wort für Messe, FAIRY TALES für all die zauberhaften Geschichten, die man rund um den Whisky so spinnen kann – und FAIR ganz bodenständig auch für Tropfen, die trotz Reife, Fass und Qualität nicht märchenhaft teuer sind.

FAIR(Y) TALES: gemacht für die Messe

Die THE VILLAGE gehört seit Jahren zu den festen Größen im Messekalender der deutschsprachigen Whiskyszene – für „Spürnase“ Tilo Schnabel also der perfekte Ort, um seine TILO’S FAIR(Y) TALES erstmals einem breiteren Messepublikum vorzustellen. In Nürnberg schenkt er aus, erklärt, diskutiert und beweist wieder einmal mehr, dass er den richtigen Riecher hat, wenn es um sagenhaft gute Whiskys zu fairen (Messe-)Preisen geht!

Das erste Kapitel der FAIR(Y) TALES heißt SMOKY AMBER. Das Labelmotiv zeigt mit „Der Wolf und die sieben Fässlein“ eine augenzwinkernde und whiskygetönte Interpretation des klassischen Märchens. Was hier so lässig ins Glas kommt, ist ein 18-jähriger Blended Malt mit Haltung, Tiefe und ordentlich Lagerfeuerrauch im Hintergrund. SMOKY AMBER reifte vollständig in einem Oloroso Sherry Cask und vereint zu 60 % Single Malts der Edrington Group (Macallan/Highland Park/Glenrothes) mit 40 % eines über 20-jährigen Caol Ila. Das Ergebnis kann sich riechen und schmecken lassen: Rauch, Sherry und Struktur – warm, vielschichtig und erstaunlich geschmeidig. Der würzige Holzrauch ist präsent, aber nicht auf Krawall gebürstet – eher schwelendes Lagerfeuer als Brandalarm. Süße, viel Würze und trockene Eichennoten greifen sauber ineinander, der Abgang zieht sich lang und wärmend – wie ein Whiskyabend mit guten Freunden, der ein bisschen später endet als geplant …

Abgefüllt wurde SMOKY AMBER mit angenehmen 50,5 % Vol. – stark genug für Charakter, freundlich genug fürs zweite Glas. Insgesamt gibt es 250 Flaschen, alle ausschließlich auf Messen erhältlich. Kein Shop, kein Versand, kein „Kannst du mir eine zurücklegen?“. Einfach vor Ort probieren, genießen, kaufen!

FAIR(Y) TALES: Das Märchen geht weiter – live vor Ort

Whiskyfreunde im Rhein-Main-Raum werden ebenfalls in den Genuss von Tilos vollmundigem Messe-schlager kommen, denn es wird ihn selbstverständlich auch auf der WHISKYMESSE RÜSSELSHEIM (6.-7.2.2026) zum Probieren geben. SMOKY AMBER ist aber erst der Anfang – weitere Kapitel der TILO’S FAIR(Y) TALES werden bald auf Messen zu finden sein, darunter mit RUMPEL STILLS & DER GOLDENE CUT ein 22-jähriger Royal Brackla, bei dem Geduld tatsächlich zu Gold wird, oder DER GESTIEFELTE STILLMAN – ein 10-jähriger Speyburn, üppig PX-Sherry-verwöhnt und deutlich mehr Draufgänger als Märchenkater …

TILO’S FAIR(Y) TALES: SMOKY AMBER

Blended Malt Scotch Whisky

18 Jahre alt (Filled: 22/03/2007 • Bottled: 19/01/2026) • 50,5 % Vol.

Fully matured in an Oloroso Sherry Cask

Non Chillfiltered• Natural Color • Natural Cask Strength

Auflage: 250 Flaschen à 0,7 l

Messepreis: 100,00 Euro

Nase: Es war einmal … eine einsame Hütte im Whiskywald. Drinnen schwelt ein Kaminfeuer, das eindeutig mehr weiß, als es sagen sollte. Würziger Holzrauch zieht durch den Raum, klebt an Honigsüße und warmer Karamellsauce wie an einem gut gehüteten Geheimnis. Getrocknete Feigen und Rosinen haben es sich bequem gemacht, Tabakblätter rascheln verschwörerisch, und aus einem alten Holzschrank steigt ein Hauch Lapsang Souchong-Tee. Orangenzesten gehen frech dazwischen, während Heidekraut unschuldig pfeifend in der Ecke lauert …

Geschmack: Auf der Zunge macht er keine halben Sachen: Weich und ölig breitet der Dram sich aus, Glut und Asche des Lagerfeuers knistern dabei zufrieden. Sherrysüße lehnt sich zurück, trockene Eichenwürze zieht die Augenbraue hoch. Jaffa Cake mit Orange mischt sich ein, geräucherte Schokolade räuspert sich. Ingwer, Zimt und Muskat winken charmant, Nüsse knacken laut, Herbstlaub raschelt geheimnisvoll – und irgendwo steht eine rußige Kohlenschüppe herum, als hätte sie schon immer dazugehört …

Abgang: Das Ende lässt sich Zeit. Sehr lang, sehr wärmend, mit sanftem Holzrauch, der langsam verschwindet. Trockenfrüchte und karamellisierte Walnüsse bleiben zurück, würzige Asche zieht ihre Kreise, Apfelkerne knacken trotzig, und trockene Holznoten nicken wissend …

