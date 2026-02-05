Bourbon bringt 10 Milliarden Dollar nach Kentucky und erhält 24.000 Jobs

Nach Zahlen der Kentucky Distillers’ Association (KDA), die in einem zweijährigen Zyklus erscheinen, bringt Bourbon der Wirtschaft in Kentucky jährlich 10,6 Milliarden Dollar, sei es durch den Bourbon selbst oder durch den Bourbon-Tourismus. Insgesamt hängen 24.000 Arbeitsplätze im gesamten Bundesstaat davon ab, die insgesamt mit 2 Milliarden Dollar entlohnt werden.
Der Wert des Bourbons für Kentucky ist übrigens um 1,6 Milliarden Dollar mehr, als der Report aus dem Jahr 2024 errechnet hat – und auch die Zahl der Arbeitsplätze ist dabei leicht gestiegen, um etwas weniger als 1000.
Eric Gregory, der Präsident der KDA, kommentierte die Zahlen mir den folgenden Worten:
“This comprehensive analysis demonstrates the economic impact of Kentucky’s homegrown and historic Bourbon industry, which remains significantly ahead in jobs, investment and stature from over a decade ago. Bourbon is a long-term business, and the data shows that its Kentucky foundation remains strong. But we also must remember that its future isn’t guaranteed and this data is a snapshot in time…
… Kentucky Bourbon has been around for more than 200 years and has overcome its fair share of challenges. By working together, and with the sacred name of Kentucky on every bottle, we must ensure the next report is a toast to progress.“
Der Artikel von The Spirits Business hält noch einige interessante Zahlen bereit: So zum Beispiel stellt Kentucky 27% der gesamten Produktion von Spirituosen in den USA – noch vor Tennessee, wo 8,4% des Gesamtvolumens erzeugt werden. Auch beim Mais, dem Hauptgetreide von Whiskey, ist Kentucky an der Spitze: 84% der Ernte der USA kommt von Farmern des Bundesstaates.
In Kentucky gibt es mittlerweile 125 Destillerien, die von 104 Unternehmen in 45 der 120 Counties von Kentucky betrieben werden.