Heaven’s Door Whiskey von Bob Dylan wird Mitglied der Kentucky Distillers‘ Association

Zu Weihnachten wurde bekannt, dass Heaven’s Door, die Whiskeymarke von Bob Dylan, Mitglied bei der Kentucky Distillers‘ Association (KDA) wird.

Unter dieser Marke werden seit 2018 Bourbons und American Whiskeys veröffentlicht, die dazugehörige Brennerei, die in Pleasureville, Kentucky, beheimatet ist, wird im Frühjahr 2024 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Errichtet wurde sie bereits im Jahr 2017.

“Heaven’s Door is proud to join the KDA and collaborate among the best distillers in the world. We look forward to gaining the knowledge, exposure and experience that the KDA offers its members.”

Für die Destillerie in Pleasureville gab es übrigens vor kurzem eine gewichtige Auszeichnung: Als eine von nur fünf Brennereien in Kentucky hat sie für ihre nachhaltige Arbeitsweise ein EPA Energy Star Rating bekommen. Sie wird, wenn das Besucherzentrum fertiggestellt ist, dann 50 Mitarbeiter beschäftigen und ist damit ein gewichtiger Kontributor zur lokalen Wirtschaft – auch, weil sie vornehmlich lokales Getreide verwendet.

Die KDA freut sich über den Neuzugang, wie KDA President Eric Gregory festhält:

“It has been exciting to watch this project quietly unfold over the last few years. Pairing Bob Dylan’s artistic genius with Kentucky’s iconic spirit makes for a can’t miss experience that will bring tourists and fans from across the world to the birthplace of Bourbon.”