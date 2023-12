Angus Dundee Distillers kaufen schottisches Anwesen von Bob Dylan um 4,26 Millionen Pfund

Whiskyfreunde bringen den Namen Bob Dylan mit seinem amerikanischen Heaven’s Gate Whiskey in Verbindung – eher weniger mit Schottland. Allerdings: Der Musiker und Literaturnobelpreisträger hat in Schottland ein Anwesen in den Highlands, das „Aultmore House“ mit 16 Schlafzimmern. Oder besser gesagt: Hatte.

Wie jetzt bekannt wurde, haben Angus Dundee Distillers, das Familienunternehmen, dem due Brennereien Tomintoul und Glencadam gehören, das Haus, das bereits im Sommer auf den Markt kam, nun von Bob Dylan gekauft – der kolportierte Verkaufspreis beträgt 4,26 Millionen Pfund, das sind umgerechnet knapp 5 Millionen Euro.

Das Haus stammt aus der Zeit rund um 1910, zu ihm gehören knapp 100.000 m2 Grund und drei Cottages mit je vier Schlafzimmern. Bob Dylan hatte es 2006 (damals wahrscheinlich um 2,26 Millionen Pfund) erworben und jetzt als „nicht mehr benötigt“ auf den Markt gebracht.

Was Angus Dundee Distillers mit dem Aultmore House vorhaben, ist nicht bekannt.

Leider haben wir kein rechtefreies Bild des Anwesens zur Verfügung, aber Sie können es auf dieser Seite in seiner vollen Pracht bewundern. Mehr über den Deal und ebenfalls einige schöne Fotos des Anwesens finden Sie in Mansion Global.