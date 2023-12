Neu: Glen Moray Phoenix Raising

Ein Whisky mit einem Finish in stark ausgekohlten Fässern ist die neueste Veröffentlichung der Speyside-Brennerei Glen Moray. Der Glen Moray Phoenix Raising reifte zunächst in den üblichen Bourbonfässern, wurde dann aber zur Nachreifung in neue, jedoch heftigst ausgebrannten Eichenfässer gelegt.

Geschmacklich soll das Karamell, Igwer und Milchschokolade ergeben, zusammen mit einer pfeffrigen Note und Nuss- sowie Eichennoten.

Abgefüllt wurde der Glen Moray Phoenix Raising mit 40% Alkoholstärke, er kostet in UK 30 Pfund pro Flasche, ist also im unteren Preissegment angesiedelt. Der Artikel in The Spirits Business nennt Frankreich, Japan, Südkorea und die Niederlande als Märkte dafür – letzterer ist wohl auch dann ein Garant dafür, dass man ihn probieren kann, auch wenn der Glen Moray Phoenix Raising Deutschland nicht erreichen sollte…