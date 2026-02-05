Für die Partner World of Whisky „Waldhaus am See“ – St. Moritz und Whisky Bibliothek – Bern hat die Heiligenbergfeld Distillery ein Oloroso Single Cask abgefüllt und in zwei Chargen zu je 210 Flaschen aufgeteilt – ein Teil davon steht jeweils auch für Whiskyfreunde in Deutschland zur Verfügung. Und zwar bei den Messen in Rüsselsheim und Schwetzingen.

Details zum neuen Whisky und die Tasting Notes können Sie hier nachlesen:

Heiligenbergfeld Distillery mit neuer Abfüllung für die Schweiz und Deutschland

Neue Schweiz-Abfüllung für unsere exklusiven Partner World of Whisky „Waldhaus am See“ – St. Moritz und Whisky Bibliothek – Bern.

Die Messesaison 2026 startet mit einer von Claudio und Nico Bernasconi, Sasa Lazarevic und Zoran Antic ausgesuchten Einzelfassabfüllung aus einem Olorosfass.

Der in Deutschland erhältliche Teil wird am kommenden Freitag, 06.02 und Samstag, 07.02.2026 in Rüsselsheim, sowie am 20.02 – 22.02.2026 auf der Whisky-Spring Schwetzingen vorgestellt.

Mit dem Whiskyschiff Luzern vom 26.03 – 28.03.26 und der Whisky Mäss Winterthur 24.04 – 25.04.2026 starten dann die gemeinsamen Messeauftritte und der Direktvertrieb in der Schweiz.

Daten:

Abfüllung „Waldhaus am See“ und „Whisky Bibliothek“

Distilled 11/21

Bottled 02/26

Cask Nr. 2

Flaschen 210 + 210

57,9 % Alk.V.

Aged in Oloroso

UVP 89 CHF

UVP 89 € (Deutschland)

www.heiligenbergfeld.de

www.worldofwhisky.ch

www.whisky-bibliothek.ch

Tasting-Notes:

Aroma: In der Nase sind zu Beginn dunkle Früchte, Rosinen und nussige Untertöne. Dazu gesellen sich Orangenschale und Melasse.

Gaumen: Süße, cremige Textur mit einem Hauch der Fruchtwürze des Obstgartens in wunderbarer Balance. Tonkabohne, Karamell und Toffee mit dunkler Schokolade.

Abgang: Weich und schön cremig, trotz des hohen Alkoholgehalts. Die zart-würzigen Eichenholznoten bleiben angenehm lang präsent.