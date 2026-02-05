Donnerstag, 05. Februar 2026, 19:19:02
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Sieben weitere Ben Nevis (Teil 4)

Auch heute können alle sieben Abfüllungen Serge Valentin überzeugen - bis zu 92 Punkte gibt es heute

Und auch heute geht es munter weiter mit Bottlings aus der Destillerie Ben Nevis. Sieben an der Zahl sind es wiederum, und ebensowenig haben sich die sehr positiven Wertungen verändert – sie liegen diesmal zwischen 85 und 91 Punkten.

Die Tabelle zu den Tasting Notes von Serge sieht damit heute so aus:

AbfüllungPunkte

Ben Nevis 11 yo 2012/2024 (54%, Brothers in Malt, octaves, 289 bottles)85
Ben Nevis 6 yo 2019/2025 (55%, The Whisky Exchange, Caoineag the Weeping Spirit, sherry butts, casks #416 & 423, 666 bottles)85 
Ben Nevis 6 yo 2019/2025 (55%, The Whisky Exchange, Caoineag the Weeping Spirit, sherry butts, casks #416 & 423, 666 bottles)88
Ben Nevis 26 yo 1998 (43.2%, Lady of the Glen, Rare Cask, refill hogshead, cask #176, 276 bottles)89
Ben Nevis 28 yo 1996/2025 (44.8%, Casky & One or Two, hogshead, Two Cities, One Spirit, cask #953, 256 bottles)91
Ben Nevis 27 yo 1996/2023 (47.9%, The Whisky Blues, hogshead, cask #1638, 267 bottles)92
Ben Nevis 1996/2025 (47.3%, Malts of Scotland for The Whisky Dreamers FPC, bourbon hogshead, cask #Mos 25013, 188 bottles)91

Und auch für morgen hat Serge weitere Bottlings von Ben Nevis für seine Rubrik angekündigt – wir sind gespannt.

Vorheriger Artikel
„Kirsch vom Kaff“: Die neue unverwechselbare Abfüllung von Elch Whisky – erstmals erlebbar bei der Messe in Nürnberg
Nächster Artikel
Heiligenbergfeld Distillery mit neuer Abfüllung für die Schweiz und Deutschland

