„Kirsch vom Kaff“: Die neue unverwechselbare Abfüllung von Elch Whisky – erstmals erlebbar bei der Messe in Nürnberg

Eine ganz besondere Neuheit bringt Elch Whisky aus Gräfenberg mit zur Messe The Village 2026 nach Nürnberg: „Kirsch vom Kaff“ ist die neueste Kreation von Georg Kugler – ein Whisky, dessen Malz über heimischen Kirschholz geräuchert wurde und der damit sehr fruchtige und aromatische Noten auf einzigartige Weise verbindet.

Am Stand von Elch Whisky (Halle 12, Stand A30) kann der neue Kirsch vom Kaff verkostet und gekauft werden – hier aber zunächst noch mehr Infos, die uns die Brennerei für Sie zugesendet hat:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kirsch vom Kaff: Die neue unverwechselbare Abfüllung von Elch Whisky

„Kirsch vom Kaff“ steht für eine neue Dimension im Whisky-Genuss.

Der Whisky wird aus Malz hergestellt, das über Kirschenholz gedarrt wurde. Dieses Holz verleiht ihm ein unverwechselbares, aromatisches Profil, das sowohl rauchige als auch fruchtige Noten ausbalanciert.

Mit einem Alkoholgehalt von 50,1% Vol. bietet „Kirsch vom Kaff“ eine kräftige, aber harmonische Geschmackserfahrung. Ideal für Whisky-Liebhaber, die das Besondere suchen und Wert auf handwerkliche Produktion legen.

Der Name „Kirsch vom Kaff“ spiegelt die kreative und verspielte Philosophie von Elch Whisky wieder und verspricht Genuss und Abenteuer in jeder Flasche.

Erstmals erlebbar bei der The Village 2026 in Nürnberg an unserem Stand: Halle 12, Stand A30