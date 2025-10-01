Mittwoch, 01. Oktober 2025, 10:29:17
HintergrundMarktUSA

Buffalo Trace Distillery füllt Fass Nr. 9.000.000 seit dem Ende der Prohibition

Der Ausbau der Brennerei machte es möglich, dass in den letzten sieben Jahren ein Drittel der Fässer seit 1933 produziert wurden

Es liegt seit vorgestern im Warehouse V der Buffalo Trace Distillery, in dem seit 1953 die Fässer mit der geraden Millionenzahl eingelagert werden: Fass Nummer 9.000.000 stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Brennerei. 1933, nach dem Ende der Prohibition, begann man zu zählen, und die erste Million wurde 1942 erreicht.

Es folgten die jeweiligen Millionenfässern in den Jahren 1953, 1961, 1971, 1981, 2008, 2018, 2022 und jetzt 2025. Das Fass wurde zwar bereits am 13. August 2025 befüllt, aber man hat die Zeremonie erst am Montag abgehalten.

“The filling of our nine millionth barrel represents a historic chapter in the Distillery’s story, which began more than two centuries ago and is still being written today. This milestone is exciting not just because we are producing more whiskey than ever before, but because every barrel filled ensures that generations to come will be able to enjoy the same quality and craftsmanship that has defined the Distillery since the 1850’s.”

Harlen Wheatley, Buffalo Trace Distillery Master Distiller
SourceWhiskyreviewer
