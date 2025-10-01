Buffalo Trace Distillery füllt Fass Nr. 9.000.000 seit dem Ende der Prohibition

Es liegt seit vorgestern im Warehouse V der Buffalo Trace Distillery, in dem seit 1953 die Fässer mit der geraden Millionenzahl eingelagert werden: Fass Nummer 9.000.000 stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Brennerei. 1933, nach dem Ende der Prohibition, begann man zu zählen, und die erste Million wurde 1942 erreicht.

Es folgten die jeweiligen Millionenfässern in den Jahren 1953, 1961, 1971, 1981, 2008, 2018, 2022 und jetzt 2025. Das Fass wurde zwar bereits am 13. August 2025 befüllt, aber man hat die Zeremonie erst am Montag abgehalten.