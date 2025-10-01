Mittwoch, 01. Oktober 2025, 10:29:32
IslandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Talisker 10yo und Talisker 14yo Special Releases 2025

Über die Zeit wird Serge wohl alle Bottlings der neuen Special Releases 2025 verkosten - den Anfang macht heute Talisker

Für die Special Releases 2025 von Diageo gab es bislang noch keine Presseaussendung (wenn man sich die Vorjahre ansieht, sollte es spätestens dieser Tage soweit sein), und Serge hat bereits den ersten dieser neuen Whiskys im Glas. Es handelt sich dabei um den Talisker 14yo, der in seinem Tasting gegen den regulären Talisker 10yo aus der Brennerei antritt. Und siehe da, die Standardausgabe bleibt in der Bewertung deutlich vorne…

Und so sieht die Verkostung in unserer kleinen Tabelle aus:

AbfüllungPunkte

Talisker 10 yo (45.8%, OB, +/-2025)90
Talisker 14 yo (53.9%, OB, Special Releases 2025)86

