Serge verkostet: Talisker 10yo und Talisker 14yo Special Releases 2025

Für die Special Releases 2025 von Diageo gab es bislang noch keine Presseaussendung (wenn man sich die Vorjahre ansieht, sollte es spätestens dieser Tage soweit sein), und Serge hat bereits den ersten dieser neuen Whiskys im Glas. Es handelt sich dabei um den Talisker 14yo, der in seinem Tasting gegen den regulären Talisker 10yo aus der Brennerei antritt. Und siehe da, die Standardausgabe bleibt in der Bewertung deutlich vorne…

Und so sieht die Verkostung in unserer kleinen Tabelle aus:

Abfüllung Punkte