Neu: Chivas Regal Crystalgold – ein farbloser Spirit Drink mit 40% auf Whiskybasis

Wenn etwas eine neue Kategorie eröffnet, dann ist es nicht einfach, diese mit präzisen Begrifflichkeiten zu beschreiben. So etwas ist der neue Chivas Regal Crystalgold – eigentlich ein Blend, der aber mit einem aufwendigen Filtrationsprozess farblos gemacht wurde, ohne dabei – so Master Blender Sandy Hyslop – den Geschmack zu minimieren.

Der Prozess wurde über drei Jahre lang bei Chivas Regal entwickelt – kein anderes Unternehmen hat laut Statement des Produzenten die Möglichkeit, diesen Prozess zu kopieren, weil darin jede Menge Know How steckt.

Die Scotch Whisky Association hat darauf bestanden, dass der Chivas Regal Crystalgold nicht als Scotch bezeichnet werden darf – man fürchtete die Verwässerung des Begriffs. Daher wird dem Chivas Regal Crystalgold etwas New Make zugefügt, damit er das Kriterium für Scotch nicht mehr erfüllt. Die Menge Newmake ist fast schon homöopathisch, es handelt sich laut Sandy Hyslop um 0,0001%.

Dass man den Chivas Regal Crystalgold als Spirit Drink bezeichnen darf, ist ebenfalls dieser minimalen Menge an New Make zu danken, denn laut Regularien ist ein Spirit Drink etwas, zu dem etwas hinzugefügt wurde.

Die SWA hat laut Sandy Hsylop den gesamten Prozess konstruktiv begleitet:

“We didn’t make it to the final flavour and go ‘that’s amazing’, and then knock on their door. We brought them on the journey with us. It was a collaboration of saying: ‘This is what we’re trying, this is what we want to get to, this is where we want to be’. “The SWA does an amazing job of protecting Scotch whisky and keeping it at the amazing status that people perceive it. “We need to give them credit where it’s due, but we also need to innovate. We need to push boundaries as well. We explained to them earlier that we weren’t just knocking out any old spirit here. At the end of the day, do we really want to risk the Chivas Regal brand? We wanted everybody to taste it and go: ‘Wow, there’s loads of flavour here’.”

Warum hat man den Chivas Regal Crystalgold überhaupt gemacht? Das ist laut Nick Blacknell, Global Marketing Director von Chivas Brothers, den geänderten Trinkgewohnheiten nach Covid geschuldet. Die Menschen gehen weniger nächtens aus und trinken bereits früher, und hier passt der neue Chivas Regal Crystalgold mit seinen leichteren Charakter gut hinein. Aber nicht nur die veränderten Trinkgewohnheiten, die vor allem die Produzenten von dunklen Spirituosen treffen, sondern auch die Möglichkeit zu zeigen, wozu man als Produzent fähig ist, haben diese Entwicklung vorangetrieben. Blacknell:

“Being a blender has been portrayed by the industry as something very traditional. Of course, that is part of blending, but what really impressed me with Sandy is the science and technical side. He’s super keen to showcase that whisky production is actually highly technical as well. Crystalgold was driven by trends, yes, but it is also supposed to be a product that showcases us as cutting-edge and technically proficient, driving change in the industry – half vanity project, if you like, and half marketing, or driven by consumers.”

Brand Ambassador für Chivas Regal Crystalgold ist F1 Fahrer Charles LeClerk, und gestern wurde die Spirituose offiziell am Wochenende vor dem Grand Prix in Singapur vorgestellt. Der Chivas Regal Crystalgold wird danach in 27 Märkten global ausgerollt, das meiste Interesse kam aus dem asiatischen Raum und aus Südamerika. Europa hat bislang wenig Interesse daran gezeigt, sagt Nick Blacknell – aber Deutschland scheint da eine Ausnahme zu bilden, da wir – während dieser Artikel entstand – von Pernod Ricard Deutschland die Pressemitteilung zum Launch des Chivas Regal Crystalgold erhielten. Sie finden Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kristallklarer Genuss: Chivas Regal Crystalgold

Eine Spirituosen-Innovation, die Tradition neu definiert… mit Chivas Regal Crystalgold vereint Chivas Regal die Tiefe eines in Eichenfässern gereiften Whiskys mit der Klarheit und Sanftheit eines modernen Spirits. Die limitierte Edition ist ab Oktober im ausgewählten Fachhandel und im E-Commerce zu einem UVP von 50 Euro (0,7l) erhältlich.

Ein Klassiker, wie man ihn noch nie gesehen hat!

Die neue Komposition vereint zwei Welten: einen speziell gefilterten Whisky, dem mithilfe modernster Technologie die Farbe entzogen wurde, und den sogenannten „New Make“, der klare Rohbrand von Chivas Regal. Das Ergebnis ist eine kristallklare, außergewöhnlich sanfte Spirituose, die den ikonischen Geschmack und die Handwerkskunst neu interpretiert.

„Unser Ziel war nicht nur Innovation, sondern die Bewahrung all dessen, was Menschen an einem gereiften Whisky lieben – präsentiert in einer Form, wie man sie von uns noch nie gesehen hat“,

erklärt Sandy Hyslop, Master Blender bei Chivas Regal.

„Nach jahrelanger Forschung haben wir ein Filtrationsverfahren entwickelt, das die Farbe entfernt, aber den vollen Geschmack bewahrt. Chivas Regal Crystalgold verschiebt die Grenzen des Blendings und eröffnet ein völlig neues Geschmackserlebnis. Klar, elegant und dennoch unverkennbar Chivas.“

Launch mit Charles Leclerc und einem Signature Drink

Pünktlich zum Formel-1-Rennen in Singapur feiert die neue Edition ihren internationalen Launch, begleitet von Charles Leclerc, Formel-1-Fahrer und Global Brand Ambassador von Chivas Regal. Die kristallklare Spirituose steht für einen neuen Genussanspruch: ultra-sanft, überraschend frisch und dennoch tief in der Tradition verwurzelt. „Die Balance zwischen Handwerk und Innovation bei Chivas Regal inspiriert mich. Chivas Regal Crystalgold verkörpert diesen Spirit. Es geht darum, Grenzen zu verschieben und gleichzeitig seinen Wurzeln treu zu bleiben“, so Leclerc.

Gemeinsam mit Chivas Regal hat er den „Leclerc Spritz“ kreiert: eine elegante Mischung aus Zitrus, Holunderblüte, Minze, Champagner und Chivas Regal Crystalgold. Ein moderner Twist auf einen zeitlosen Klassiker.

„Chivas Regal Crystalgold ist ein neues Kapitel und einzigartig in unserem Portfolio. Es ist nicht nur ein Durchbruch in Geschmack und Filtration, sondern auch ein Statement für unsere Marke: mutig, strategisch und unserer Zeit voraus.“ Nick Blacknell, Marketing Director bei Chivas Regal

Ob pur, auf Eis oder als Cocktail – die Limited Edition bietet ein modernes, anspruchsvolles Geschmackserlebnis für alle Genussmomente.