Online-Tasting „Fable Whisky – Story 2: The Lost Keepers of Flannan Isles“ mit Bastian Denkler – von und mit Simple Sample

Schon in zwei Wochen gibt es bei Simple Sample ein interessantes Online-Tasting, gemeinsam mit Bastian Denkler. Vorgestellt werden dabei acht Abfüllungen des unabhängigen Abfüllers Fable Whisky. Dabei gibt es viel zu erzählen, einerseits über die verlorenen Hüter der Flannan Inseln, andererseits über die vielfältigen Geschmacksnuancen der acht Samples.

Mehr über das Online-Tasting am 15. Oktober um 20 Uhr und die Bezugsquelle für das Sampleset finden Sie untenstehend:

Fable Whisky – Story 2: The Lost Keepers of Flannan Isles

Liebe Tasting – Fans, Heute haben wir ein spannendes Live Tasting für euch.

Das Tasting findet am 15.10.2025 um 20.00 Uhr statt.

Mit dabei sein wird Bastian Denkler.

Im Set sind folgende Abfüllungen enthalten:

▪️ Fable 2 Chapter 1 – Lighthouse – Linkwood 11 Jahre

„Hier, wo der Wind durch die sturmgepeitschten Klippen pfeift und der Ozean mit ungezähmter Wut tost, steht ein Leuchtturm als einsamer Wächter gegen die Elemente.“

▪️Fable 2 Chapter 2 – Ducat – Glen Garioch 12 Jahre

„Die drei Leuchtturmwärter Ducat, Marshall und MacArthur, deren Seelen mit dem Rhythmus der Wellen verbunden waren, kümmerten sich um ihre Pflicht, Schiffe sicher durchzuleiten und das Leuchtfeuer allgemein instand zu halten.“

▪️ Fable 2 Chapter 3 – Marshall – Glen Elgin 8 Jahre

▪️ Fable 2 Chapter 4 – MacArthur – Dailuaine 11 Jahre

▪️ Fable 2 Chapter 5 – Gulls – Miltonduff 11 Jahre

„Der Ersatzwärter machte sich allein in einem Ruderboot auf den Weg zur Insel. Als er den gequälten Felsen betrat, wurde er von den eindringlichen Schreien der Möwen begrüßt.“

▪️ Fable 2 Chapter 6 – Hesperus – Royal Brackla 11 Jahre

„Ein Hilsschiff versuchte, die Insel zu erreichen, kehrte jedoch wegen schlechten Wetters um. Aus Stunden wurden Tage, bevor das Hesperis-Schiff erneut dem Zorn des Ozeans trotzen konnte.“

▪️ Fable 2 Chapter 7 – Moore – Auchentoshan 12 Jahre

“ Auf einer Tafel standen starke Winde und gedrückte Stimmung, bevor sich alles beruhigte. Moore, der Ersatzwärter, schauderte angesichts des Anblicks, denn einer der Männer hatte ein aufbrausendes Temperament.“

▪️ Fable 2 Chapter 8 – Canary – Strathmill 11 Jahre

“ Eine unheimliche Stille lag in der Luft, wie das einzige Ölzeug, das noch an seinem Haken hing. Ein gelber Camary in seinem Käfig war der Einzige Bewohner.“

Das Set besteht aus 8x2cl Samples und das ganze erzählt eine spannende Geschichte – und zwar geht es um die verlorenen Hüter der Flannan Inseln.

Aber allzu viel wollen wir noch nicht verraten.

Das Set mit 8x2cl bekommt ihr für nur 34,90 € (1l = 218,13 € )

Das Tasting findet am 15.10.2025 um 20 Uhr Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

