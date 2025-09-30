Neu bei Kirsch Import: Nc’nean Premieren aus PX & Stout Casks, Best Dram Single Cask, Thompson Bros. und Callington Mill

Wie Sie es gewohnt sind, können wir Ihnen auch am heutigen Dienstag die Neuheiten aus dem Whisky-Portfolio des Importeurs und Distributors Kirsch Import präsentieren. Und diesmal gilt es einige Premieren zu würdigen:

Die Nc’nean Distillery aus den schottischen Highlands gibt erneut einem Mitarbeiter die Möglichkeit, seinen eigenen Single Malt in der Quiet Rebel Serie zu kreieren. Jetzt ist Simon an der Reihe, seine Abfüllung reifte in STR Red Wine Casks und erhielt eine Veredlung in Stout-Fässern: Eine Premiere für Nc’nean! Ebenfalls eine Premiere ist das neue Nc’nean Aon Bottling, denn dieses reifte vollständig in einem PX Sherry Single Cask.

Möglicherweise auch eine Premiere für den Whisky-Druide a.k.a. Michel Reick ist der Blair Atholl, der in einem Second Fill ex-Caol Ila Hogshead reifen durfte.

Mehr ein Wiedersehen als eine Premiere sind die drei Bottling der Thompson Bros., die den Handel erreichen werden. Und abschließen können wir unsere Vorstellung der Neuheiten bei Kirsch Import mit einer letzten Premiere: Die Single Malts von Callington Mill aus Tasmanien sind jetzt Teil des Portfolios des Importeurs und Distributors (wie wir bereits berichteten):

Hier alle Neuerscheinungen wie jeden Dienstag im Überblick:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Prost, Nc’nean!

Premieren aus PX & Stout Casks

Wenn ein Brenner und Bierfanatiker einen Whisky kreieren darf, ist das Ergebnis buttrig, schokoladig, mit satten Aromen von Schokoladenbrioche, Kaffee-Fudge-Kuchen und Kirschmarmelade.



Nc’nean Quiet Rebels – Simon ist ganz nach dem Geschmack eines der Dienstältesten der Bio-Brennerei. Simon entwickelte seine persönliche Edition in Zusammenarbeit mit der legendären schottischen Brauerei Innis & Gunn. Zunächst in STR Red Wine Casks (STR = „scraped“ oder „shaved“, „toasted“, „recharred“) gereift, wurde der vollmundige Single Malt in Stout-Fässern veredelt – die sogar zuvor schon Nc’nean-Whisky enthielten.

Die limitierte Quiet-Rebels-Serie rückt jedes Jahr eines der leise rebellischen Teammitglieder von Nc’nean ins Rampenlicht, die dafür bekannt sind, in der Welt des Whiskys ihren eigenen Weg zu gehen.

Neue Wege beschreitet Nc’nean zudem exklusiv für den deutschen Markt. Das Nc’nean Aon – PX Sherry Single Cask ist die erste Einzelfassabfüllung der kleinen Highland-Brennerei aus einem Pedro-Ximénez-Sherryfass. Aufgrund der großen Nachfrage aus Deutschland in Fassstärke abgefüllt, entfaltet der siebenjährige Single Malt Noten von Waldfrüchten, Rosinenkuchen, Lakritz und Buttercreme.

Nc’nean Quiet Rebels – Simon

Organic Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: STR Red Wine Casks, Innis & Gunn Oatmeal Stout Casks (Finish)

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nc’nean Aon – PX Sherry Single Cask #17-288

Organic Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

7 Jahre

Dest.: 08/2017

Abgef.: 04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Cask

Fassnr.: 17-288

671 Flaschen

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol meets Caol Ila:

Single-Cask-Zauber von Best Dram

Als Whisky-Druide verzaubert Michel Reick anspruchsvolle Gaumen mit handverlesenen Abfüllungen. Ein feines Gespür für Qualität und über Jahre aufgebaute Beziehungen zu Brennereien in Schottland und anderen Teilen der Whiskywelt sind die Basis für seine Best Drams.

Sein neuester Trick verbindet die Highlands mit der Insel Islay: Der Blair Athol 2013/2025 reifte über eine Dekade in einem einzelnen Hogshead, das zuvor Caol Ila Single Malt enthielt. Im auf 318 Flaschen limitierten Ergebnis treffen so cremiger Butterkuchen mit karamellisiertem Apfel und Zitrone auf süße Torfnoten.

Blair Athol 2013/2025 – Second Fill ex-Caol Ila Hogshead

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest.: 15/09/2013

Abgef.: 28/05/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second Fill ex-Caol Ila Hogshead

Fassnr.: 310727

318 Flaschen

56% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Haferflocken mit dezenter Rauchnote und karamellisiertem Apfel, dazu Butterkuchen mit einem Hauch Zitronenabrieb.



Gaumen: Kräftiger Antritt bei cremigem, fast schlotzigem Mundgefühl. Der Torfrauch ist deutlich präsenter als in der Nase, dabei vanillig-süß. Deutlicher Butterkuchen, dazu leicht tanninige Eindrücke, während sich die Fruchtnoten aus der Nase zurücknehmen.



Nachklang: Lang, wechselt von süß über würzig zu einem torfigen Abgang.

Wiedersehen mit den Thompson Bros.:

Seltenes Single Cask für Kirsch-Kunden

Wer das Portfolio der Thompson Bros. bewundert, denkt nicht an einen Herkunftsort von der Größe einer Garage – wie die winzige, private Feuerwache des Dornoch Castle. Sie ist das Zuhause der Marke und ihrer Mikrodestillerie. Noch! Denn Phil und Simon Thompson ziehen 2026 in die brandneuen Gebäude ihrer Struie Distillery um.



Ihre Leidenschaft für Whisky entwickelten die Brüder im elterlichen Hotelbetrieb: Im Dornoch Castle etablierten sie eine weit über die Highlands hinaus bekannte Whiskybar. Als unabhängige Abfüller verknüpften sie ihren Namen mit handverlesenen Bottlings wie diesen:

Der Torabhaig 2018/2025 ist eine Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden.



Das seltene Single Cask nahm seinen Ursprung an der Küste der Isle of Skye, wo Torabhaig seit 2017 klassisch rauchigen Insel-Malt brennt. Als einer der ältesten Whiskys der Brennerei reifte er sieben Jahre im First Fill Bourbon Barrel.



Meinung bilden, statt Meinung zu haben – das ermöglichen die Thompson Bros. mit dem Highland Single Malt 18 y.o. Der geheimnisvolle Torfwhisky reifte sanft in Refill Casks zur Perfektion.



Malzig, salzig, maritim, krautig und süffig.



Mit dem North British 33 y.o. liefern die Brüder ein unschlagbares Preis-Genuss-Erlebnis.



Ölig schmiegt sich der Single Grain an den Gaumen und überzieht ihn mit Bienenwachs und Pflaumenmarmelade, bevor Honig und eine spritzige Zitrusnote das Finale einleiten.

Torabhaig 2018/2025 – Peated

Thompson Bros. Island Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Germany

7 Jahre

Dest.: 09/05/2018

Abgef.: 06/2025

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 1127

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Single Malt 18 y.o. – Lightly Peated

Thompson Bros. Highland Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

North British 33 y.o.

Thompson Bros. Single Grain Scotch Whisky

33 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Casks

40,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Callington Mill – neu bei Kirsch Import:

Port- & Sherryfassgereifte Single Malts aus Tasmanien

Im Jahr 1837 wurde Callington Mill aus zwei Gründen erbaut – um legal Getreide zu mahlen und um illegal Whisky herzustellen. Fast 200 Jahre später präsentiert die Brennerei stolzen tasmanischen Single Malt Whisky aus lokaler Gerste. Absolut perfekt hergestellt und absolut legal.



Callington Mill Whisky reift überwiegend in Port- und Sherryfässern, die direkt von Bodegas im Douro-Tal und im Sherry-Dreieck bezogen und in Australien „wet filled“ belegt werden – für mindestens fünf Jahre Lagerzeit und tiefe Aromen, die sich ohne Kühlfiltrierung entfalten. Auch auf Farbstoff verzichten die Tasmanier.

Mit seinen milden 40% vol. ist Enigma der Türöffner ins Sortiment. In Sherry und Port Casks gereift, verbindet er leichte, zugängliche Aromen von Rosinen und tropischen Früchten mit weichen Gewürzen und trockenen Eichentönen.

El Sol verbindet die aromatischen Einflüsse von sechs unterschiedlichen Sherrysorten: Oloroso, Pedro Ximénez, Amontillado, Palo Cortado, Fino und Moscatel Sherry Casks lassen einen zwischen Würze und Süße ausbalancierten, sämigen Single Malt mit komplexen Noten von Orangenschale und Eiche bis Kaffee und Pflaume entstehen.

Ruby Port, White Port und Madeira Port Casks statten den Single Malt Invicta aus. Bei idealer Trinkstärke treffen geröstete Eiche, Marshmallows und Streichholznoten auf süße, marmeladige Früchte und spannende Anklänge von geräuchertem Fleisch.

Callington Mill Enigma

Tasmanian Single Malt Whisky

Herkunft: Australien

Fasstyp: Sherry Casks, Port Casks

40% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Callington Mill El Sol

Tasmanian Single Malt Whisky

Herkunft: Australien

Fasstyp: Oloroso, Pedro Ximénez, Amontillado, Palo Cortado, Fino & Moscatel Sherry Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Callington Mill Invicta

Tasmanian Single Malt Whisky

Herkunft: Australien

Fasstyp: Ruby Port, White Port & Madeira Port Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert