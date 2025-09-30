Dienstag, 30. September 2025, 18:23:57
Serge verkostet: Bladnoch

Drei Destillerie-Abfüllungen und zwei Indie-Bottling der Lowland-Destillerie als Session des Tages

Einfach sehr gut findet Serge Valentin die drei Destillerie-Abfüllungen, die er am Anfang seiner Bladnoch-Vertikal-Session verkostet. Dieses Trio bilden die Bottlings II und II aus Bladnoch’s ‚Dragon Series‘ ohne Altersangabe sowie das ‚2024 Release‘ des Bladnoch 11 yo. Deutlich länger reifen durften die beiden Indie-Bottling in der Session. Und auch ihre Benotungen fallen höher aus als die des Trios der Destillerie-Abfüllungen, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

AbfüllungPunkte

Bladnoch ‚Dragon Series II -The Spirit‘ (48.3%, OB, Rare Release, 1st fill and refill bourbon casks, 2,000 bottles, 2023)85 
Bladnoch ‚Dragon Series III -The Casks‘ (49.9%, OB, Rare Release, 1st fill sherry and bourbon, 2,000 bottles, 2023)84
Bladnoch 11 yo ‚2024 Release‘ (46.7%, OB, bourbon)87
Bladnoch 1990/2014 (53.9%, Scotch Malt Whisky Society, #50.55, ‚High Class Luxury‘, refill bourbon barrel)91
Bladnoch 35 yo 1990/2025 (54.2%, WhiskyLand, Decadent Drinks, refill barrel, 212 bottles)91
