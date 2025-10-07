Dienstag, 07. Oktober 2025, 22:37:50
Bladnoch veröffentlicht das zweite Kapitel der „Stories of Bladnoch“

Chapter Two wurde von Elizabeth Cobbett ausgewählt, der Urur-Enkelin des Brennerei-Mitbegründers Thomas McClelland

Wie von uns zur Sicherheit doppelt angekündigt, veröffentlicht die Lowland-Brennerei Bladnoch das zweite Kapitel ihrer Stories of Bladnoch. „Loch Maberry: Stories of Bladnoch, Chapter Two“ wurde von Elizabeth Cobbett ausgewählt. Sie ist Urur-Enkelin von Thomas McClelland, der die Destillerie vor über 200 Jahren zusammen mit seinem älteren Bruder John gründete.

Unter Anleitung von Bladnoch’s Master Blender Dr. Nick Savage verkostete Elizabeth Cobbett eine Auswahl an Proben, und entschied er sich für Fass 450/2006. Dieser 2006 destillierte Whisky reifte in einem Sherry-Butt-Fass. Er wurde mit einem Alkoholgehalt von 48,6 % Volumen, in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.

Der Whisky ist beschrieben mit Noten von Kaffee, Schokolade und Mandeln, und soll einen sehr langen, nussigen Mandel-Abgang bieten. Er erscheint in einer Geschenkbox, die neben der Flasche auch Briefe von Cobbett und Savage enthält, in denen sie ihre gemeinsamen Erfahrungen bei der Herstellung des Whiskys beschreiben. Bladnoch Loch Maberry: Stories of Bladnoch, Chapter Two ist zu einem Preis von 179,95 € auf Bladnoch.com erhältlich.

