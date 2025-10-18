Samstag, 18. Oktober 2025, 19:39:26
Whiskyfun: Angus verkostet 2x Bladnoch

Zwei Bladnoch-Bottlings von Unabhängigen, mit 23 und 33 Jahren Reifezeit und sehr schönen Bewertungen

Lang gereifte Bladnoch-Abfüllungen haben ihren besonderen Reiz – heute sind zwei von ihnen bei Angus Macraild in der Verkostung zu finden. 23 und 33 Jahre alt sind sie, und sie werden mit hohen Punktezahlen bewertet, der ältere Bladnoch von Gordon & MacPhail sogar mit über 90 Punkten.

Hier die Tabelle der Verkostung:

AbfüllungPunkte

Bladnoch 23 yo 2001/2024 (49.2%, OB for Hedonism Wines, Amontillado sherry cask, 317 bottles)87
Bladnoch 33 yo 1988/2022 (54.1%, Gordon & MacPhail ‚Connoisseur’s Choice‘ for Kensington Wine Market, cask #2107, refill sherry hogshead, 53 bottles)91 
