Elwetritsche Edition „EIS“ – Die Rückkehr einer Legende

Die vorab letzte Flasche der Elwetritsche Edition veröffentlicht der deutsche unabhängige Abfüller Ninjektion und die Destillerie Hick Manufaktur. Der Blended Malt Whisky „EIS“ reifte in einem Second Fill Amarone-Fass, insgesamt nur 35 Flaschen sind ab dem 10. Oktober über die Website von Ninjektion erhältlich.

Hier die genauere Beschreibung, die uns der Abfüller zur Verfügung gestellt hat:

Diese außergewöhnliche Edition besteht aus insgesamt drei Chargen, die sich alle durch ihre einzigartige Lagerung und das Geschmacksprofil unterscheiden.

Das Warten lohnt sich immer! Wir dürfen ein neues Produkt in unserem Sortiment begrüßen.

Nach langer Pause ist sie endlich zurück, die sagenumwobene Elwetritsche-Edition!

Mit der „Edition EIS“ erscheint nun die vorerst letzte Abfüllung dieser besonderen Reihe – und sie ist ein wahres Schmuckstück. Nicht Traurig sein, es wird bald schon tolle weitere Abfüllungen geben. Also ab in den Newsletter!

Dieser Blended Malt Whisky durfte in einem Amarone-Fass (Second Fill) reifen und entfaltet dabei eine außergewöhnliche Tiefe und Eleganz.

Mit 47,9 % Vol. überzeugt er in Nase und Gaumen mit feinen Noten von Honig, Getreide und Stroh – harmonisch, charakterstark und unverwechselbar.

Nase:

Angenehm und ausgewogen: Getreide, Honig und ein Hauch von Stroh bilden eine harmonische, warme Aromengrundlage, die sofort Lust auf den ersten Schluck macht.

Gaumen / Mundgefühl:

Weich mit einer leichten Süße, die von einer feinen Pfeffrigkeit begleitet wird. Der Alkohol ist präsent, aber gut eingebunden. Noten von reifer Birne und Mandel runden das Geschmacksbild elegant ab.

Abgang:

Mittellang bis lang, geprägt von Honig und einer zarten Trockenheit. Zum Abschluss zeigt sich eine Spur Bittermandel, die dem Whisky eine feine, charaktervolle Tiefe verleiht.

Nur 35 Flaschen verfügbar – wer zu lange wartet, geht leer aus.

Zum Preis von 54,90 € ist dieser Tropfen ein echtes Highlight für Sammler und Genießer.

Ein Tipp für alle, die auf www.ninjektion.de vorbeischauen:

Achtet auf die Preisänderung der Feuer-Edition und die letzten Flaschen des Mackmyra aus dem Madeira-Fass – echte Raritäten warten dort auf euch!

Die erste Charge wurde in Madeira-Fässern gelagert, die zweite in spanischen Süßweinfässern und die dritte in Amarone-Fässern. Jede Charge ist somit einzigartig und bietet ein unvergleichliches Aromenspiel, das sowohl erfahrenen Genießern als auch Neulingen auf dem Gebiet des Whiskys eine besondere Freude bereitet.

Nur begrenzt verfügbar, greift schnell zu!

Durch die tolle Zusammenarbeit mit der Künstlerin „benSwerk“ haben wir ein einzigartiges Etikett entworfen, welches die Pfälzer Elwetritsche zu 100 % trifft.

Das Fabelwesen aus der Pfalz.

Der Legende zufolge ist es aus der Kreuzung von Hühnern, Enten, Gänsen sowie Waldelfen und Kobolden bei einem Unwetter entstanden. Das erklärt auch ihr kurioses Aussehen.