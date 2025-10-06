East London Liquor Co gibt ihr Comeback

Recht bewegt mit Aufs und Abs ist die noch junge Geschichte der The East London Liquor Company (ELLC). Im März 2014 als zweite neue Destillerie in London seit 1910 gegründet (wir berichteten), konnte das Unternehmen in zwei Crowdfunding-Kampagnen 2018 und 2021 benötigtes Kapital sammeln. Nach gescheiterten Verhandlungen mit der Steuerbehörde HMRC (His Majesty’s Revenue and Customs) – die in der covid-19-Pandemie gestundeten Alkoholsteuern sollten auf einen Schlag zurückbezahlt werden – musste East London Liquor Ende 2023 Insolvenz anmelden. Alex Wolpert, Gründer der ELLC, kaufte sein Unternehmen „dank einiger unglaublich unterstützenden Partner“ aus der Insolvenz mit Fremdverwaltung heraus. Und das Unternehmen konnte weiter arbeiten (wir berichteten).

Nun schlägt die East London Liquor Co weitere Kapitel auf. Nachdem das Unternehmen ihr erstes Jahrzehnt in Bow Wharf verbracht hat, bezieht es nun in London Fields, Hackney, ihren neuen Standort. Dieser dient nicht nur als Firmensitz. Hier befindet sich auch ein spezielles Labor, das für die Entwicklung neuer Produkte genutzt wird. Zusätzlich bietet der Standort einen Blending-Raum für Verbraucher und Vertreter der Getränkeindustrie. Des weiteren werden hier auch Schulungen der Wine & Spirit Education Trust für die Getränkebranche durchgeführt.

Mit „East London Threads: Blended Whisky“ stellt die ELLC ihr erstes neues Produkt seit drei Jahren vor. Hierfür hat ELLC mit John Glaser, dem Gründer von Compass Box, zusammengearbeitet. Der Blend ist, wie The spirits business schreibt, eine Kombination aus Single Malts, Rye Whiskys und einem Whisky einer Partnerbrennerei aus East London. Zwei ungetorfte schottische Single Malts bilden eine klare und dennoch strukturierte Basis. Die East London Malts sorgen für Funk, Frucht und Mundgefühl. Und der charakteristische East London Rye bringt bis zum Abgang eine würzige Note mit sich.

East London Threads: Blended Whisky ist sowohl für den heimischen Markt als auch für den Export bestimmt. Er kostet £42 (das wären nicht ganz 50 €) und ist im Webshop der East London Liquor Co. erhältlich. Vertriebspartner sind IND für die USA und Escalon Partners für den europäischen Markt.