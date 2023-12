Gründer Alex Wolpert kauft East London Liquor Company (ELLC) aus der Insolvenz

Beides – einerseits ist auch mein Investment natürlich verloren, aber ich bin mit demselben Anteil und neuem Geld auch wieder an der NewCo beteiligt. Problem war einfach, dass HMRC alle in der Pandemie gestundeten Alkoholsteuern mit einem Schlag wollte, statt wie bisher in monatlichen Raten rückführen zu können und sich niemand gefunden hat diesen Betrag einzuschießen, ohne dass es dem Geschäft geholfen hätte. Es war ein Befreiungsschlag um Lasten aus der Pandemie loszuwerden und das Business Model zu verschlanken und ab dem 1. Tag profitabel zu machen.

Die Kernaktionäre (wie auch ich, eine Pub Gruppe etc) glauben aber an das Modell und haben die NewCo mit genügend Geld für die nächsten Jahre ausgestattet und auch der Vertrieb über Mangrove, die 100% des UK Markts für uns bedienen, laufen ohne Unterbrechung weiter. Alle A-Shareholders wurden auch eingeladen bei der neuen Firma dabei zu sein, dies wurde auch von mehreren angenommen.

Roland Grain, Investor