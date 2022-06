Exklusiv: Ardgowan Distillery erhält Baugenehmigung, erste Arbeiten haben begonnen (mit sieben aktuellen Bildern)

Gute Nachrichten aus den schottischen Lowlands: Die Ardgowan Distillery, die im Besitz des österreichischen Investors und Whiskyenthusiasten Roland Grain steht (ein Interview mit ihm finden Sie hier) hat am 27. Mai die offizielle Baugenehmigung erhalten – und zusätzlich bereits die Genehmigung für die Gin Destillerie, die noch vor der Whiskybrennerei in Betrieb gehen wird.

Laut Auskunft von Roland Grain haben die Abbruch- und Aufräumarbeiten vor Ort bereits begonnen. Man will in Ardgowan ein sehr individuelles und einzigartiges Setup realisieren, frei nach dem Motto „Ardgowan – A constant first on quality and innoviation“. So wird man zum Beispiel die Gin-Still als 1:10-Kopie der Spirit Still der Whiskybrennerei ausführen.

Anbei exklusiv einige Bilder von der Baustelle bei Ardgowan, vornehmlich vom zuerst in Angriff genommenen Gebäude mit der Gin Still, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben: