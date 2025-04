Roland Grain wird neuer chief executive der Ardgowan Distillery

Der österreichische Unternehmer und Whiskyliebhaber Roland Grain wurde von der Ardgowan Distillery zum neuen chief executive ernannt. Grain stieg im Juni 2021 mit einr Investition von £ 7,2 Mio. in die Brennerei ein (wir berichteten). In einem Video-Interview im August 2021 sprach Whiskyexperts sprach exklusiv mit Roland Grain darüber, wie und warum er sich an der Lowland-Brennerei beteiligt.

Roland Grain (Foto: Ardgowan Distillery)

Am 20. Juni öffnet die Ardgowan Distillery offiziell und lädt ihre Gäste ein zu einem Brennerei-Besuch, Live-Musik, Streetfood und außergewöhnlichen Tropfen (wir berichteten).