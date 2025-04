Serge verkostet: Zwei Longrow in einer Time Warp Session

Auf der Limburg Whisky Fair, die am vergangenen Wochenende stattfand, nutzte Serge Valentin die Gelegenheit, alte Abfüllungen zu entdecken. Einem dort aufgespürten Longrow, 2007 von der Scotch Malt Whisky Society abgefüllt, stellt er in seiner heutigen Time Warp Session das neue Bottling Longrow ‘100° Proof Batch 1’ an die Seite. Beide Abfüllungen bewertet Serge sehr hoch, die ältere sogar noch etwas höher:

Abfüllung Punkte

Longrow 17 yo 1990/2007 (56.1%, Scotch Malt Whisky Society, #114.6, ‘A Dragon’s Dram’, 583 bottles) 92 Longrow ‘100° Proof Batch 1’ (57.1%, OB, refill bourbon and refill pinot noir, 2025 release) 88