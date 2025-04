Seit gestern können Sie hier bei Whiskyexperts fünfmal 1 Flasche des limitierten Nc’nean Huntress 2025: Lemon Meadow gewinnen. Unser Gewinnspiel läuft noch bis zum bis 11. Mai 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit, hier können Sie mehr über unser aktuelles Gewinnspiel erfahren.

Mehr über Nc’nean Huntress 2025: Lemon Meadow, der neuen Abfüllung der Nc’nean Dsitillery, können Sie in der folgenden Presseaussendung von Kirsch Import erfahren:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jagd auf Cremigkeit & Frische: Lemon Meadow ist die neue Nc’nean Huntress 2025

Stuhr, 29.04.2025 Bei Nc’nean dreht sich alles um das Wohl des Planeten und innovative Geschmackserlebnisse. Inspiriert von ihrer Namensgeberin, der als Jägerin bekannten gälischen Göttin Neachneohain, nimmt Schottlands führende Bio-Brennerei in der limitierten Serie Huntress die Fährte außergewöhnlicher Aromen auf.

Im Mittelpunkt der Huntress-Serie stehen das Ethos der Entdeckung und die von Namensgeberin Neachneohain inspirierte Leidenschaft für die Jagd nach einzigartigen Aromen in der Whiskyherstellung. Mit jeder neuen Abfüllung blickt Nc’nean über den aromatischen Tellerrand, indem das kleine Team mit verschiedenen Produktionsmethoden spielt.

Zitronenkuchen mit Whisky, der wie Wein schmeckt

Nach Experimenten bei der Destillation demonstriert Nc’nean mit der diesjährigen Abfüllung Huntress Lemon Meadow die Freude an Fermentationsversuchen. Das Versuchsobjekt: eine Hefe aus der französischen Schaumweinproduktion. In einer Kombination aus STR Red Wine Casks, Bourbon Casks und Oloroso Sherry Casks gereift, entstand so ein buttrig-cremiger, köstlicher und leicht blumiger Whisky mit Aromen von Zitronensorbet, frischer Kamille und Buttergebäck. Ein Whisky, der an Wein erinnert.

Nc’nean hat weltweite Anerkennung für die Nachhaltigkeit der Produktion erlangt und verdient diese mindestens auch für den Innovationsgeist. Der für Huntress Lemon Meadow verwendete Whisky ist das Produkt des allerersten Hefeversuchs aus dem Jahr 2017, dem Jahr, in dem die Destillation begann. Ein frühlingsfrisches Erlebnis, das nach der Meinung des Brennereiteams auch ausgezeichnet zu Zitronenkuchen passt – natürlich Bio.

Nc’nean Huntress 2025: Lemon Meadow

Organic Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Destillation: April 2019

Abfüllung: März 2025

Fasstypen: STR Red Wine Casks (56%), Bourbon Casks (42%), Oloroso Sherry Casks (2%)

Abgefüllte Flaschen: 5.729 (insgesamt)

Alkoholgehalt: 48,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

UVP: 99,90 Euro

Über Nc’nean

Nc’nean ist eine vielfach preisgekrönte, unabhängige Bio-Whisky-Destillerie von der Westküste Schottlands. Gegründet von Annabel Thomas, begann im März 2017 die Destillation mit dem Bestreben, die Whisky-Industrie zu revolutionieren. Dies geschieht hinsichtlich neuer Whisky-Geschmacksrichtungen sowie der klimaneutralen Produktion im Einklang mit der Natur. Im Juli 2021 erreichte die Brennerei als Erste in Großbritannien den verifizierten Netto-Null-Status für Kohlenstoffemissionen aus dem eigenen Betrieb (Scope 1 & 2). Ferner sind alle Produkte von Nc’nean biologisch zertifiziert, die Flaschen bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Glas. Abfälle werden nahezu vollständig recycelt oder wiederverwendet. Im Februar 2022 erhielt Nc’nean die B Corp Akkreditierung mit einer hohen Punktzahl von 135,6. Im Juli 2022 wurde Nc’nean für die außergewöhnlich positiven Auswirkungen auf die Umwelt mit dem „Best for World B Corp. 2022“-Titel ausgezeichnet.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 49 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch. Die Niedersachsen veranstalten 2025 erstmals die international renommierte Whisky Live Messe in Deutschland.