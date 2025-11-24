Dienstag, 25. November 2025, 02:47:00
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Nc’Nean solo

Gereift in einem ex-Calvados cask und exklusiv für The Whisky Exchange abgefüllt, bereitet dieser Nc’Nean richtig Spaß

Weiterhin wie angekündigt befindet sich Serge Valentin in seinem wohlverdienten Urlaub. Auch wenn er nicht garantieren kann, täglich seine Notes posten zu können: Auf Whiskyfun erschien weiterhin täglich eine Verkostungsnotiz.
Nachdem wir am Samstag die Notes zu Oban 12 yo ‘Heart of the Harbour’ (trotz Gewehr bei Fuß) ausgelassen haben, stellen wir Ihnen heute seine Verkostungsnotizen zu einem Nc’Nean Single Cask Bottling vor. Cask #17-519 wurde exklusiv für The Whisky Exchange in Reihe AON abgefüllt und ist ein ex-Calvados cask. Und auch wenn nicht bekannt ist, ob die Herkunft dieses Calvados Domfrontais oder Pays d’Auge ist, und ob und in welchem Verhältnis Birne in diesen Calvados enthalten waren, bereitet ihm dieser Nc’Nean richtig Spaß. Und vergibt diese Benotung:

Nc’Nean 7 yo 2017/2025 ‘AON’ (60.2%, OB, The Whisky Exchange exclusive, ex-Calvados cask, cask #17-519, 342 bottles)86 
Vorheriger Artikel
Bunnahabhain 18 yo zum „Best Whisky of the Year International“ gekürt

