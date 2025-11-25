Über Teufelsmalt aus Worpswede dürften wir bereits berichten und stellten Ihnen zwei seiner Fass-Teilungen vor. Nun präsentiert Teufelsmalt seine ersten beiden Single Malts, die Details dieser Abfüllungen sowie die Bestellmöglichkeiten erfahren Sie in der Aussendung, die wir von Teufelsmalt erhalten haben:

Teufelsmalt veröffentlicht seine ersten eigenen Single Malt Abfüllungen

Teufelsmalt aus Worpswede präsentiert seine ersten beiden Single Malts und unterstreicht damit seinen Anspruch als innovative Kraft in der deutschen Whisky-Szene. Mit „Sweets & Fire“ und „Findorff“ bringt Marcus Beyer zwei charakterstarke Abfüllungen auf den Markt, die deutsche Handwerkskunst mit internationalen Rohstoffen vereinen.

Sweets & Fire – Limitierte Single Cask Abfüllung

Die limitierte Single Cask Abfüllung „Sweets & Fire“ verkörpert den rebellischen Geist von Teufelsmalt. Der deutsche Single Malt wurde aus schottischem Torfmalz gebrannt und reifte zunächst in einem Ex-Bourbon-Fass, bevor er sein charakterprägendes Finish in einem Madeira-Fass aus portugiesischer Eiche erhielt – jenem Fass, das zuvor den Teufelsmalt-Rum „Delicane“ beherbergte.

Das Ergebnis: Eine faszinierende Balance zwischen verführerischer Süße und rauchiger Kraft. Noten von Karamell, getrockneten Früchten und feiner Vanille treffen auf intensiven Torfrauch, der lange nachklingt und ein feuriges Finale verspricht. Ein Whisky voller Charakter – süß, wild und teuflisch gut.

Verfügbarkeit: Limitiert auf 119 Flaschen

Preis: 49,00 € (1 l = 98,00 €)

Spezifikationen: 46% Vol. | Nicht gefärbt | Nicht kühlgefiltert

Findorff – Hommage an das Teufelsmoor

Die Standardabfüllung „Findorff“ würdigt die Geschichte und Landschaft der Wahlheimat von Teufelsmalt. Im 18. Jahrhundert gestaltete der Moorkommissar Jürgen Christian Findorff eine Wildnis zur Heimat – das Niedersächsische Teufelsmoor. Sein Geist der Beharrlichkeit prägt bis heute die Landschaft aus Birkenwald und weitem Himmel.

Dieser Single Malt ehrt diesen historischen Geist durch handwerkliche Sorgfalt: Gereift im Ex-Bourbon-Fass und vollendet mit einem Finish im französischen Rotweinfass. Zartes, blumiges Aroma trifft vollmundigen Geschmack mit sanfter Vanille, Schokolade, einem Hauch Honig und einem eleganten, langanhaltenden Abgang. Wie Findorff sein Moor gestaltete, offenbart sich dieser Whisky mit Sorgfalt und Bedacht.

Das Etikett wurde von der Worpsweder Künstlerin Anne Sommer illustriert.

Verfügbarkeit: Ab sofort

Preis: 49,95€(1 l = 99,90 €)

Format: 500 ml

Spezifikationen: 43% Vol. | Nicht gefärbt

