Dienstag, 25. November 2025, 12:03:03
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Knockando solo

Die aktuelle Abfüllung von Signatory Vintage ist eine wirklich feine Flasche, findet Serge, und bewertet sie dementsprechend

Den einzigen Knockando, den das Whiskyfun-Hauptquartier aktuell im Sortiment hat, verkostet Serge Valentin heute an seinem fünften Urlaubstag. Das Bottling des unabhängigen Abfüllers Signatory Vintage erschien in diesem Jahr, und sei, so Serge eine wirklich feine Flasche. Und dafür möchte er Signatory offiziell zu danken, und benotet diesen Knockando so:

AbfüllungPunkte

Knockando 16 yo 2008/2025 (50.5%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, 1st fill PX hogshead finish, cask #101, 339 bottles)88 
Destillerie Knockando. Bildrechte bei Lars Pechmann.

