Neu bei Kirsch Import: Neues aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection

Bereits heute am Morgen stellten wir Ihnen Lochlea Ploughing Edition Third Crop als Neuzugang im Portfolio von Kirsch Import vor. Wie gewohnt an einem Dienstag Nachmittag finden Sie hier alle weiteren Neuheiten von Kirsch Import. Sechs Abfüllungen, davon vier als Kirsch Import Exclusive, aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection werden in Bälde in Regalen des Handels in Deutschland zu finden sein.

Hier alle Details zu den Abfüllungen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Stark auf allen Ebenen:

Neues & Exklusives aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection

Signatory Vintage schöpft aus einem flüssigem Schatz von mehr als 10.000 Fässern. In der Cask Strength Collection bringt einer der erfolgreichsten unabhängigen Abfüller Schottlands fassstarke Premium-Bottlings zu Genießern – fair bepreist und unverfälscht.



Vier Neuheiten der Reihe haben wir exklusiv für Kirsch-Kunden gesichert. Allen gemeinsam? Mindestens 16 Jahre vollständige oder finale Reifung in Likörweinfässern. Der Dailuaine 2008/2025 ist ein rares Beispiel für die schweren, süß-würzigen Whiskys aus der Speyside. Ein Finish im First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead ergänzt den nussig-malzigen Charakter des Knockando 2008/2025 um Süße und üppige Fruchtnoten.

Mit dem Glen Spey 2007/2025 erhalten Whiskyfans die Gelegenheit, einen selten als Single Malt auf dem Markt vertretenen Whisky zu probieren. Er reifte vollständig im Oloroso Butt. Dem öligen Craigellachie 2009/2025, der noch mit traditionellen Worm Tubs destilliert wird, gönnte man dagegen ein abwechslungsreiches Finale im First Fill Madeira Hogshead.

Dailuaine 2008/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

Kirsch Import Exclusive

16 Jahre

Dest.: 09/04/2008

Abgef.: 07/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 1

671 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Knockando 2008/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

Kirsch Import Exclusive

16 Jahre

Dest.: 05/10/2008

Abgef.: 07/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 102

341 Flaschen

51% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Spey 2007/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

Kirsch Import Exclusive

17 Jahre

Dest.: 28/03/2007

Abgef.: 07/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 5

660 Flaschen

58,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Craigellachie 2009/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

Kirsch Import Exclusive

16 Jahre

Dest.: 20/01/2009

Abgef.: 10/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Madeira Hogshead (Finish)

Fassnr.: 205

303 Flaschen

55,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nicht nur Kirsch-Kunden versetzt der Pulteney 2008/2025 an die Küste der Highlands. Seine typischen Salznoten werden durch Aromen von Trockenfrüchten und Mandeln aus einem Oloroso Butt komplex ergänzt. Im selben Fasstyp verbrachte der Single Grain Whisky North British 1991/2024 ganze 33 Jahre. Das Ergebnis? Überraschende Tiefe mit weichen Noten von Kuchengewürzen, Datteln und getoastetem Brot.

Pulteney 2008/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

16 Jahre

Dest.: 27/05/2008

Abgef.: 19/02/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 12

662 Flaschen (insgesamt)

56,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

North British 1991/2024

Signatory Vintage Lowland Single Grain Scotch Whisky

Cask Strength Collection

33 Jahre

Dest.: 02/09/1991

Abgef.: 16/12/2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 262087

430 Flaschen (insgesamt)

53,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert