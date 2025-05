Cocktail-Rezepte für unvergessliche Sommermomente stellt uns heute Eggers & Franke zur Verfügung. Wir haben die Presseaussendung auf unseren inhaltlichen Schwerpunkt Whisk(e)y konzentriert, die Rezepte der Sommer-Drinks mit Proper No. Twelve und Bushmills finden Sie folgend:

Für unvergessliche Sommermomente: Mit Proper No. Twelve und Bushmills den Sommer ganz nach deinem Geschmack genießen

Ob stylische Rooftop-Party, Grillpartys mit Freund*innen, Abenteuer am See oder Urlaub auf Balkonien – im Sommer erlebt man die besten Geschichten. Und jede davon verdient einen passenden Drink. Mit fruchtigen, herben oder spritzigen Noten feiern Proper No. Twelve Irish Whiskey und Bushmills Irish Whiskey einzigartige Sommermomente und schaffen Erlebnisse, die noch lange im Gedächtnis bleiben. Die hochprozentigen Stars der Sommerdrinks gibt es im gut sortierten Supermarkt und online auf www.amazon.de oder im www.club-of-spirits.de. Auf den Sommer!

Unvergesslicher Sommer – mit eiskalten Drinks

Den Sommer zu genießen, bedeutet für jeden etwas anderes. Während einige wilde Partys feiern, genießen andere abenteuerliche Auszeiten in der Natur oder laden Freund*innen zu leckeren BBQ-Partys und Balkonabenden voller guter Gespräche ein. Ein Must-have sind dabei aber immer gute Drinks. Ein Proper & Ginger ist der ideale Begleiter für Grillabende mit Freund*innen. Und mit dem tropischen Bushmills The Daisy zeigt Irish Whiskey seine sonnige Seite – überraschend frisch, leicht scharf und perfekt für heiße Tage. So unterschiedlich wie die Drinks sind auch ihre Anlässe. Was sie verbindet: Sie machen den Sommer noch ein bisschen unvergesslicher und wecken die Lust, mehr aus jedem Sommertag zu machen.

Proper & Ginger

Smoother Irish Whiskey und prickelndes Ginger Ale: Ein schneller und einfach zu mixender Drink, der in diesem Sommer auf keiner Grillparty fehlen darf. Ideal dafür: Proper No. Twelve Irish Whiskey, ein authentischer Irish Whiskey, der mit seinen Honig- und Vanillenoten auch Nicht-Whiskey-Trinker zum Probieren einlädt.

Copyright Proximo Spirits

60 ml Proper No. Twelve Irish Whiskey

90 ml Ginger Ale

Eiswürfel

Glas: Tumbler

Garnitur: Limetten-Wedge

Glas mit Eis füllen. Proper No. Twelve hinzugeben und mit Ginger Ale auffüllen. Vorsichtig umrühren und mit Limetten-Wedge garnieren.

Proper No. Twelve Mule

Was Vodka und Gin können, kann Whiskey schon lange – das zeigt beispielsweise der Proper No. Twelve Mule. Authentischer Irish Whiskey, frischer Limettensaft und herb-scharfes Ginger Beer sorgen für einen ausgewogenen Sommerdrink, der eben einfach ein proper Drink ist.

Copyright Proximo Spirits

60 ml Proper No. Twelve Irish Whiskey

15 ml Limettensaft

90 ml Ginger Beer

Eiswürfel

Glas: Mule-Becher

Garnitur: Limetten-Wedge

Eis in den Mule-Becher geben. Proper No. Twelve Irish Whiskey, Limettensaft und Ginger Beer hinzufügen. Mit einer Limettenscheibe garnieren und genießen!

Bushmills The Daisy

Tropische Ananas, erfrischende Limette und die buttrige Süße von Agavendicksaft – besser wird es nur mit dem Bushmills Black Bush. Zusammen ergeben diese Zutaten den Bushmills The Daisy – einen Whiskey-Twist auf die klassische Margarita und ein Must-Have an heißen Sommertagen.

Copyright Bushmills



60 ml Bushmills Black Bush

30 ml Ananassaft

30 ml Limettensaft

15 ml Agavendicksaft

Eis

Glas: Tumbler

Garnitur: Chilisalz

Cocktailshaker mit Eis füllen. Alle Zutaten hinzugeben und shaken, bis der Cocktail kühl ist. Den Rand des Glases mit Chilisalz verzieren und den Cocktail ins garnierte Glas strainen.

Bushmills Belfast Derby

Paloma – aber lieber mit Whiskey statt Tequila? Dann ist der Bushmills Belfast Derby einen Blick wert. Hier verbinden sich smoother Irish Whiskey, Grapefruit-Saft und Limettensaft zu einem ausgewogenen Sommerdrink – und mit Agavendicksaft kommt nicht nur eine leichte Süße, sondern auch der typisch-buttrige Agavengeschmack ins Spiel. Einfach ausprobieren und genießen!

60 ml Bushmills Black Bush

30 ml Grapefruitsaft

15 ml frischer Limettensaft

15 ml Agavendicksaft

2 dashes Bitters

Glas: Coupe-Glas

Garnitur: Grapefruit-Scheibe

Alle Zutaten auf Eis in einen Shaker geben und kräftig shaken, bis sich der Cocktail kühl anfühlt. In ein Coupe-Glas abseihen und mit Grapefruit-Scheibe garnieren.