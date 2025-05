Devils River Distillery meldet Insolvenz an

Ein weiteres Unternehmen aus dem Whisk(e)y-Bereich sieht sich gezwungen, Insolvenz anmelden zu müssen. Die Devils River Distillery ist in San Antonio/Texas beheimatet, und wurde 2017 von Mike Cameron gegründet. Das Unternehmen eröffnete 2021 seine Brennerei im Burns Building aus dem Jahr 1926 in der E. Houston Street (wir berichteten). Der Hauptsitz und die Brennerei in der Innenstadt umfassen außerdem eine Hauptbar und eine dining area, eine Kneipe im Keller und eine Freiluftbühne. Nun hat Whiskey-Destillerie beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den westlichen Bezirk von Texas einen Antrag auf Reorganisation nach dem US-amerikanischen Verfahren „Chapter 11“ gestellt. Diese besondere Verfahren haben wir in unserer Meldung über die freiwillige Insolvenzanmeldung von Westward Whiskey etwas erläutert.

Laut San Antonio Current schuldet das Unternehmen gemäß seiner Einreichung vom 1. Mai bis zu 99 Gläubigern zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar. Das Dokument beziffert das Unternehmensvermögen auf zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar. In seiner Klage nennt Devils River die Anwaltskanzlei McDermott, Will & Emery (317.000 US-Dollar), den in Kentucky ansässigen Händler Sazerac (259.000 US-Dollar) und den Vermieter 401 E. Houston Street AREA Real Estate (132.000 US-Dollar) als seine größten Gläubiger. Auf eine Anfrage von The spirits business um Stellungnahme reagierte sie Devils River Distillery bisher nicht.