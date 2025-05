Bei den German Whisky Award 2025 konnte die Abfüllung „The Nine Springs – Peated Breeze Edition Marsala“ der Number Nine Distillery als bester Whisky Deutschlands gekürt. Wir gratulieren der Number Nine Distillery ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung, und haben hier für Sie dazu gehörende Presseaussendung:

Gold für The Nine Springs: Number Nine Whisky wird bester Deutschlands

Auszeichnung beim German Whisky Award 2025, der größten Blindverkostung mit über 100 eingesendeten Whiskys – „Peated Breeze Edition Marsala“ überzeugt Jury

Seit 2012 steht die Number Nine Distillery Germany für herausragende Whiskyqualität aus dem Herzen Deutschlands. Benannt nach den neun Quellen, die rund um die traditionsreiche Stadt Leinefelde-Worbis entspringen, hat sich die Brennerei einen festen Platz in der deutschen Whisky-Szene erarbeitet. Nun krönt die Leidenschaft zum Handwerk ein großer Erfolg: Beim diesjährigen German Whisky Award 2025 wurde der „The Nine Springs – Peated Breeze Edition Marsala“ nicht nur mit einer Goldmedaille ausgezeichnet, sondern auch als bester Whisky Deutschlands gekürt. Die Ehrung fand im feierlichen Rahmen des 4. Festivals des Deutschen Whiskys in der traditionsreichen Schlitzer Destillerie statt – ein besonderer Moment für die Brennerei.

Der preisgekrönte Tropfen aus dem Eichsfeld setzte sich in einem starken Teilnehmerfeld durch. Mit Stolz verweist die Brennerei auf die handwerkliche Präzision und die regionale Identität, die in diesem Whisky zum Ausdruck kommen. Der „Peated Breeze Edition Marsala“ reifte zunächst fünf Jahre in ehemaligen Bourbon-Fässern, bevor er zwei weitere Jahre in Marsala-Fässern seine komplexe Tiefe und aromatische Vielfalt entwickelte. Abgefüllt in Fassstärke mit kräftigen 58 % Vol. und ohne Kältefiltration, präsentiert sich dieser Whisky kraftvoll, vielschichtig und zugleich elegant.

Die Jury, bestehend aus anerkannten Fachleuten der Spirituosen-Szene, würdigte die Qualität und den Charakter des Destillats – eine besondere Anerkennung, die von der Brennerei mit großer Freude aufgenommen wurde. Ein besonderer Dank gilt dem Verband Deutscher Whiskybrenner, den Organisatoren des German Whisky Awards, sowie dem Veranstalter des Festivals.

Der prämierte Whisky ist in einer streng limitierten Auflage erhältlich – exklusiv im Shop der Whiskywelt auf Burg Scharfenstein, dem Erlebniszentrum der Number Nine Distillery.