Tomatin veröffentlicht Cù Bòcan Creation #7

Vor 20 Jahren entschied die Tomatin Distillery, ihren Produktionskalender mit der Destillation eines getorften Single Malts. In der letzten Produktionswoche in diesem Jahr, mit einer Charge Gerste der Sorte Optic mit einem Torfgehalt von 15 ppm herzustellen. Daraus wurden rund 60.000 Liter leicht getorfter Whisky, der anschließend in verschiedene Fasstypen abgefüllt wurde. Dieser leicht getorfte Whisky wurde, nach der Reifung in einer Kombination aus Bourbon-, Sherry- und Virgin-Oak-Fässern, 2013 dann als Cù Bòcan veröffentlicht.

Zu diesem zwanzigjährigen Jubiläum veröffentlicht die Tomatin Distillery nun Cù Bòcan Creation #7. Der Whisky reifte in seltenen Fässern aus Pineau des Charentes Rouge und American virgin oak casks, vom Blender und globalen Markenbotschafter Scott Adamson persönlich ausgewählt. Über diese Abfüllung sagte Adamson:

“Creation #7 is Cù Bòcan’s most limited Creations release to date and is more than a whisky but an invitation to explore. The Pineau des Charentes Rouge casks are rarely used in Scotch whisky maturation, and influence the lightly-peated spirit to unlock nostalgic and unexpected flavours.”

Cù Bòcan Creation #7 ist ungefärbt, nicht kühlgefiltert und hat einen Alkoholgehalt von 46 % Vol.. Die Abfüllung ist ab heute (24. November) im Online-Shop der Tomatin Distillery sowie bei ausgewählten Whiskyhändlern in Großbritannien und weltweit zum Preis von £45 (dies wären etwas mehr als 50 €) erhältlich. Weltweit sind nur 3.000 Flaschen erhältlich, davon 1.400 in Großbritannien.