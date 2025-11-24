Bunnahabhain 18 yo zum „Best Whisky of the Year International“ gekürt

Große Freude bei der Bunnahabhain Distillery und ihrem exklusiven Importeur und Distributor in Deutschland, der Sprithöker GmbH. Denn bei den Germany’s Best Whisky Awards 2026 des Whisky Botschafters wurde der Bunnahabhain 18 Year Old zum „Best Whisky of the Year International“ gekürt!

Hierzu gratulieren wir der Bunnahabhain Distillery als auch der Sprithöker Gmbh ganz herzlich, und präsentieren Ihnen die Pressemitteilung der Sprithöker GmbH:

Bunnahabhain 18 Year Old gewinnt „Best Whisky of the Year International 2026 – Gold“ bei den “Der Whisky-Botschafter Awards”

Wiesbaden, November 2025 – Bedeutende Ehrung für einen der herausragendsten Scotch Single Malts: Der Bunnahabhain 18 Year Old wurde bei den Der Whisky-Botschafter Awards 2026 mit dem Titel „Best Whisky of the Year International – Gold“ ausgezeichnet.

Als exklusiver Importeur und Distributor von Bunnahabhain in Deutschland nahm die SPRITHÖKER GmbH die Auszeichnung gemeinsam mit ihren Partnern der Destillerie entgegen. Die feierliche Übergabe des Awards erfolgte an die beiden Geschäftsführer J.-Michael Meier und Sven Köcher sowie an die Vertreter von Bunnahabhain, Christian Schwarzmann und Andrew Brown.

„Diese Auszeichnung würdigt die außergewöhnliche Qualität des Bunnahabhain 18 Year Old und ist ein großartiger Erfolg für unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Destillerie,“ erklärt der geschäftsführende Gesellschafter J.-Michael Meier.

Sven Köcher, ebenfalls Teilhaber und Geschäftsführer von SPRITHÖKER, ergänzt: „Der 18-Jährige steht seit Jahren für Handwerkskunst, Tiefe und Eleganz. Wir sind sehr stolz, dass diese Charakterstärke nun vom Whisky-Botschafter ausgezeichnet wurde.“

Der Bunnahabhain 18 Year Old ist eine der beliebtesten Abfüllungen der Destillerie und zeichnet sich durch seinen maritimen Charakter, harmonische Sherry-Noten, komplexe Holznuancen und beeindruckende Balance aus. Weltweit gilt er als Favorit unter Whisky-Experten und Kennern.

Die “Der Whisky-Botschafter Awards” gehören zu den angesehensten Awards der Branche im deutschsprachigen Raum. Jährlich werden herausragende Produkte, Marken und Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich durch Qualität, Innovation und Authentizität auszeichnen.

Mit dem Gold-Award in der Spitzenkategorie „Best Whisky of the Year International“ unterstreicht Bunnahabhain einmal mehr seine Stellung als eine der führenden Single-Malt-Destillerien weltweit.

Über Bunnahabhain

Die 1881 gegründete Bunnahabhain Destillerie liegt an der abgelegenen Nordostküste der schottischen Insel Islay. Bekannt für ihre ungetorften Single Malts, steht Bunnahabhain für maritime Eleganz, traditionelle Produktionsmethoden und außergewöhnlich komplexe, gereifte Whiskys.

Über SPRITHÖKER GmbH

Die SPRITHÖKER GmbH ist exklusiver Importeur und Distributor ausgewählter Premium-Spirituosenmarken in Deutschland. Mit Fokus auf hochwertige Whiskys und internationale Spezialitäten steht das Unternehmen für leidenschaftlichen Markenaufbau, starke Partnerschaften und ein kompromissloses Qualitätsverständnis.

Weitere Informationen finden Sie unter www.whiskybotschafter.com, www.bunnahabhain.com & www.sprithoeker.de.