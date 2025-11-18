Die Destillerie Nc’nean in einer abgelegenen Region der schottischen Highlands besticht durch ihre ehrlichen und nachhaltig erzeugten Whiskys. Unter der Leitung von Annabel Thomas entstehen dort hochwertige Abfüllungen, die aucn in Deutschland viele Fans gefunden haben.

Die Quiet Rebels-Serie der Brennerei stellt die Mitarbeiter der Brennerei in den Mittelpunkt, und diesmal sind es Simon & Sarah, die mit ihren Abfüllungen jetzt auch in Deutschland vertreten sind: Ein Single Malt und – erstmals – ein Whiskylikör. Der Single Malt enstand in Kooperation mit der berühmten Brauerei Innis & Gunn, der Whiskylikör ist mit biozertifizierten Hafer gemacht und daher vegan und laktosefrei.

Kirsch Import bringt die beiden interessanten Abfüllungen jetzt nach Deutschland – und hat uns dazu folgende Informationen für Sie gesendet:

Geteilter Spirit – doppeltes Vergnügen

Nc’nean „Quiet Rebels“ Simon & Sarah veröffentlichen Whisky & Likör

Stuhr, 18.11.2025 Die wegweisende Bio-Brennerei Nc’nean rückt in der diesjährigen Quiet- Rebels-Serie gleich zwei ihrer leise rebellischen Teammitglieder ins Rampenlicht. Das Ehepaar Simon und Sarah geht genau wie das restliche Kollegium seinen eigenen Weg in der Whiskywelt – mit einem Single Malt aus Stout Casks und einem Whiskylikör.

Nach Jahren des Reisens und Abenteuers zogen Simon und Sarah Hewitt 2019 auf eine der abgelegensten Halbinseln Schottlands, um dort für die Pionier-Brennerei Nc’nean zu arbeiten. Jetzt veröffentlicht das Ehepaar seine eigenen Spirituosen als Teil der Quiet-Rebels-Serie, die jedes Jahr ein anderes Mitglied des Teams würdigt. 2025 ist das erste Jahr, in dem Nc’nean nicht nur zwei Produkte auf den Markt bringt, sondern auch mehr als Whisky.

Über Fernwanderwege zum Whisky

Sarah leitet die Abfüllung bei Nc’nean und Simon ist einer der dienstältesten Destillateure des Teams. Die Reise des Ehepaars in die Welt des Whiskys verlief jedoch nicht auf dem üblichen Weg. Vereint durch ihre gemeinsame Liebe zum Abenteuer, bewältigten die beiden zwei der berühmtesten Fernwanderwege: den 3.500 Kilometer langen Appalachian Trail in den USA und den 3.000 Kilometer langen Te Araroa in Neuseeland. Es waren Simons und Sarahs Liebe zu allem, was abgelegen und wild ist, sowie Nc’neans Vorreiterrolle in Sachen nachhaltiger Produktion, die sie auf die Halbinsel Morvern führte.

Quiet Rebels aus Stout Casks und Bio-Hafer

Wenn ein Brenner und Bierfanatiker einen Whisky kreieren darf, ist das Ergebnis buttrig, schokoladig, mit satten Aromen von Schokoladenbrioche, Kaffee-Fudge-Kuchen und Kirschmarmelade.

Der Nc’nean Quiet Rebels – Simon entstand in Zusammenarbeit mit der legendären schottischen Brauerei Innis & Gunn. Zunächst in STR Red Wine Casks (Fässer, bei denen die innere Holzschicht dünn abgetragen wird, bevor sie getoastet und zuletzt oberflächlich neu ausgebrannt werden) gereift, wurde der vollmundige Single Malt in Stout-Fässern veredelt – die sogar zuvor schon Nc’nean-Whisky enthielten.

Nc‘neans Shootingstar ist der Quiet Rebels – Sarah. Für die Ausnahmeabfüllung betrat die kleine Brennerei Neuland und kombinierte den hauseigenen Single Malt mit biozertifiziertem Hafer statt Milchprodukten. Das Ergebnis? Vollmundig, cremig und in UK blitzschnell ausverkauft.

Die Idee für den veganen Whiskylikör lieferte Sarah Hewitt. Als Leiterin des Abfüllbetriebs bei Nc’nean verbringt sie ihre Tage umgeben vom Aroma des Single Malts, war aber nie ein Fan von purem Whisky. Anders als von Cremelikören. Ihr Quiet Rebel kombiniert Noten von Crème Brûlée, Honeycomb-Karamell mit Gewürzen und Schokoladenmousse zu einer üppigen Whiskyalternative, die am besten auf Eis und direkt aus dem Kühlschrank schmeckt.

Nc’nean Quiet Rebels – Simon Organic Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstypen: STR Red Wine Casks, Innis & Gunn Oatmeal Stout Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 48,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 84,90 Euro

Nc’nean Quiet Rebels – Sarah Organic Whisky Liqueur

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstypen: Nc’nean Organic Single Malt, Bio-Demerara-Zucker, glutenfreier Bio-Hafer Alkoholgehalt: 20% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: vegan, laktosefrei

UVP: 27,90 Euro