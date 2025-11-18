Mangelnde Nachfrage: Diageo stoppt Produktion bei Rosisle Maltings bis nächsten Sommer

Der größte Whiskyproduuzent Schottlands, Diageo, hat laut einem Bericht der Forres Gazette seine Malz-Produktion bei Roseisle Maltings in Moray bis nächsten Sommer eingestellt. Als Grund wird der gesunkene Bedarf der schottischen Whiskyindustrie angegeben.

By Alan Jamieson, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53418469

Ein Sprecher von Diageo sagte zur zeitweiligen Schließung:

We have temporarily paused production as we look to balance capacity against current demand. We continue to assess production volumes and will communicate future plans as part of the normal planning cycle.

Die Belegschaft bei Roseisle Maltings wurde für die Zeit der Stillegung in andere Betriebe des Konzerns verlegt.

Die Rosisle Maltings wurden 1982 gebaut, gemeinsam mit Burghead Maltings kann Diageo selbst 112.000 Tonnen ungetorftes Malz produzieren, was etwa 135 Millionen Flaschen pro Jahr entspricht – ca. 25% der Jahresproduktion an Scotch Malt Whisky.

2009 errichtete der Konzern in der Nähe die Rosisle Distillery, die mit einer Kapazität von 10.000.000 Liter pro Jahr zu den größten Malt Whisky Brennereien zählt.