Gewinnen Sie jetzt 5 x 1 Flasche des limitierten Nc’nean Huntress 2025: Lemon Meadow – ein Juwel aus den Highlands

Cremig, köstlich und leicht blumig – so ließen sich die Preise unseres neuesten Gewinnspiels beschreiben. Denn diesmal geht es um einen ganz besonderen, innovativen und mit jeder Menge Hingabe komponierten Whisky, den wir gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import verlosen – und das gleich fünffach!

Gewinnen Sie mit uns das neueste geschmackliche Meisterwerk der nachhaltig produzierenden und mit Preisen überhäuften Highland-Brennerei Nc’nean von Annabel Thomas, den Nc’nean Huntress 2025: Lemon Meadow. Den einzigartigen Single Malt aus der jährlichen Huntress-Reihe, die immer wieder mit außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen aufwartet, verlosen wird gleich 5x – die Preise haben einen Gesamtwert von 499,95 Euro!

Wie Sie gewinnen können? Den Artikel hier zaufmerksam durchlesen, die Gewinnfrage richtig beantworten und die Antwort an uns einsenden – und schon haben Sie Ihre Chance genutzt! Wir freuen uns auf Ihre Einsendung und drücken die Daumen!

Lesen Sie hier mehr über die Brennerei und die Gewinne – und das Beantworten der Gewinnfrage fällt so noch um einiges leichter:

„Made by nature, not by rules”: Nachhaltigkeits-Pionierin

Nc’nean weiß, wie man eigene Wege geht. Die Vorreiter-Brennerei hat in Sachen nachhaltige Whiskyproduktion bereits beeindruckende Spuren hinterlassen. Für die Destillation auf der malerischen Halbinsel Morvern baut Nc‘nean ausschließlich auf erneuerbare Energien und brennt ihren Organic Single Malt auf Basis von 100 Prozent biologisch angebauter schottischer Gerste. Nc‘nean ist zudem die erste Brennerei in Großbritannien, die Netto-Null-Emissionen für die Produktion erreicht hat – und damit das Ziel der schottischen Whiskyindustrie für 2040 um knapp 20 Jahre übertrifft.

Die Nc’nean Distillery aus der Luft

Nc’nean Distillery: Kreativ, ein bisschen rebellisch & mit weiblicher Perspektive

Zugrunde liegt ein Traum. Die Träumerin: Annabel Thomas. Die ehemalige Strategy Consultant setzte sich das Ziel, die Farm ihrer Familie im Westen Schottlands in eine moderne, nachhaltige Destillerie zu verwandeln. 2013 kündigte sie ihren Job in der britischen Hauptstadt, brachte rund 7,5 Mio. Pfund auf und legte den Grundstein für eine der wenigen frauengeführten Whiskybrennereien. Seit 2017 läuft die Destillation an der Küste der Highlands. 2020 wurde der erste Single Malt in die vollständig recycelten Gasflaschen abgefüllt.

Nc’nean-Gründerin Annabel Thomas (Mitte) ist eine von wenigen Frauen an der Spitze von Whisky-Destillerien. Foto: Nc’nean Distillery

Huntress 2025 – Lemon Meadow: Jägerin des guten Geschmacks

Neben dem Wohl des Planeten folgt Nc’nean einer weiteren Fährte: innovative Geschmackserlebnisse. Inspiriert von ihrer Namensgeberin, der als Jägerin bekannten gälischen Göttin Neachneohain, nimmt Schottlands führende Bio-Brennerei in der limitierten Serie Huntress die Fährte außergewöhnlicher Aromen auf. Der Huntress 2025: Lemon Meadow, ist das Ergebnis von Gärungsexperimenten mit einer Hefe, die aus der französischen Schaumweinproduktion stammt. So entstand ein cremiger, köstlicher und leicht blumiger Whisky mit Aromen von Zitronensorbet, frischer Kamille und Buttergebäck.

Wir verlosen 5 x 1 Flasche des limitierten Nc’nean Huntress 2025: Lemon Meadow im Wert von je 99,90€ !

Nc’nean Huntress 2025: Lemon Meadow, Organic Highland Single Malt Scotch Whisky (48,5% vol., 0,7 Liter): innovativer Whiskygenuss aus einer Rezeptur mit Champagnerhefe; gereift in 56% STR Red Wine Casks, 42% Bourbon Casks und 2% Oloroso Sherry Casks; cremiges, leichtes Profil aus Zitronensorbet, Kamille und Buttergebäck; limitiert auf 5.729 Flaschen; biozertifiziert und weder gefärbt noch kühlfiltriert

Und so gewinnen Sie eine der fünf Flaschen des limitierten Nc’nean Huntress 2025: Lemon Meadow im Wert je 99,90€:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Welche besondere Hefe verwendete Annabel Thomas beim neuen Nc’nean Huntress 2025?

a. Backhefe

b. Champagnerhefe

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Huntress“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 11. Mai 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 12. Mai 2025 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Huntress“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 11. Mai 2025, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden aus den richtigen Antworten gezogen und am 12. Mai 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team