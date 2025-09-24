Die gestrige englischsprachige Pressemitteilung „ARDGOWAN DISTILLERY COMPANY SECURES DISTRIBUTION ACROSS KEY MARKETS“ über die neuen geschlossenen Partnerschaften der Ardgowan Distillery mit globalen Vertriebspartnern können wir heute um die deutschsprachige Presseaussendung der Kammer-Kirsch GmbH ergänzen. Der Importeur und Distributor aus Süd-Deutschland wird sein Whiskyportfolio mit den sherryfassgelagerten Clydebuilt Whiskys ergänzen.

Hier die Presseaussendung der Kammer-Kirsch GmbH

Kammer-Kirsch geht eine Partnerschaft mit der Ardgowan Distillery ein und bringt Clydebuilt Whisky nach Deutschland

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine neue Partnerschaft mit dem unabhängigen schottischen Whiskyhersteller Ardgowan Distillery Company Ltd eingegangen, um das Ardgowan Produktportfolio exklusiv in Deutschland zu vertreiben. Mit den exzellenten sherryfassgelagerten Clydebuilt Whiskys wird Kammer-Kirsch sein umfangreiches Whiskyportfolio ideal ergänzen und so seinen Kunden eine noch bessere Auswahl an Premium Spirituosen anbieten.

In der Ardgowan Distillery – der Heimat von Clydebuilt – werden die Fässer in den Lagerhäusern der Brennerei gelagert und von Distillery Managerin und Whisky Makerin Laura Davies sorgfältig für die Abfüllung ausgewählt. Die Produktpalette ist inspiriert von der ruhmreichen Schiffbautradition am Fluss Clyde, wo der Begriff „Clydebuilt” zum Synonym für Handwerkskunst und Integrität wurde: eine passende Hommage, da die Ardgowan Distillery am Firth of Clyde in der Nähe von Inverkip errichtet wurde.

Die Brennerei, die im Juni dieses Jahres mit der Produktion von Ardgowan Spirituosen begann, ist die erste neue Brennerei in der Region Inverclyde seit über einem Jahrhundert und wurde ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit erbaut.

Laura Davies and the Infinity Cask, Ardgowan Distillery. © 2025 Martin McAdam

Drei Jahre vor der Fertigstellung investierte das Unternehmen Millionen von Britischen Pfund in Fässer, darunter die Entwicklung einer maßgeschneiderten Fassgröße: das Infinity Cask, das speziell für lange Reifezeiten von 18 Jahren oder mehr konzipiert wurde.

Das 2017 gegründete und unabhängige Unternehmen legt großen Wert auf sein Fassmanagement und arbeitet mit der renommierten Bodega Miguel Martín zusammen, um die besten Ex-Sherry-Fässer aus europäischer Eiche zu erwerben.

Im August 2025 wurde eine Vereinbarung zwischen der Ardgowan Distillery Company und der Kammer-Kirsch GmbH über die exklusiven Vertriebsrechte für das Ardgowan Produktportfolio in Deutschland getroffen. Das schottische Unternehmen hofft, dass „eine enge Zusammenarbeit dazu führen wird, dass Deutschland zu einem der drei wichtigsten Märkte für Clydebuilt und schließlich auch für Ardgowan Single Malt wird“.

David Keir, Sales & Marketing Director bei Ardgowan, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von Premium Spirituosenmarken auf globalen Märkten verfügt, sagt:

„Diese neuen Partnerschaften sind ein wichtiger Schritt für Ardgowan, da wir unsere Boutique Marke Clydebuilt und den zukünftigen Ardgowan Single Malt den anspruchsvollen Whiskytrinkern in diesen wichtigen Märkten näherbringen. Die Verbraucher in diesen Ländern schätzen Scotch Whisky sehr, und durch die enge Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern können wir unsere Begeisterung für Qualität, Innovation und Handwerkskunst auf einer viel breiteren Ebene weitergeben.“

Gerald Erdrich, Geschäftsführer der Kammer-Kirsch GmbH, fügt hinzu:

„Wir freuen uns sehr, die Clydebuilt Reihe von Ardgowan in Deutschland einzuführen und zu gegebener Zeit auch den ersten Ardgowan Single Malt. Die langfristige Vision und das Bekenntnis zu Qualität machen Ardgowan zu einem idealen Partner für uns, und wir freuen uns darauf, die Marke gemeinsam in Deutschland aufzubauen.“

Die Clydebuilt Reihe umfasst den vollständig in PX- und Oloroso-Hogsheads gereiften Clydebuilt 12yo Sherry Cask Matured, sowohl mit 46% Vol. als auch 100 Proof mit 57,5% Vol. Anlässlich der Eröffnung der Ardgowan Distillery wurde Clydebuilt 12 yo Official Opening 2025 aufgelegt. Die Reihe runden drei 12-jährige Single Cask Abfüllungen aus dem Jahr 2012 ab: Clydebuilt 12yo Oloroso, Clydebuilt 12yo PX und Clydebuilt 12yo Manzanilla. Diese Single Malt Whiskys werden im ausgewählten Fachhandel je nach Abfüllung zu einem Preis zwischen 45€ und 83€ angeboten.

Über Ardgowan

Eingebettet in das hügelige Ardgowan Estate in Inverkip haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das goldene Zeitalter des Scotch Whiskys wieder aufleben zu lassen. Angeführt werden wir von Roland Grain, einem Whisky-Kenner aus der IT-Branche, der in den letzten 15 Jahren Beziehungen in der Scotch-Whisky-Industrie aufgebaut hat. Seine Reise gipfelt nun in der Gründung der Ardgowan Distillery, wo jede Entscheidung mit Blick auf Qualität und Nachhaltigkeit getroffen wurde. Von unserer architektonisch beeindruckenden Destillerie bis hin zu unserer einzigartigen Holzpolitik ist jedes Detail darauf ausgelegt, einen vollmundigen, aromatischen und kräftigen Whisky zu produzieren. Im Mittelpunkt stehen dabei unsere charakteristischen Infinity Casks: Symbole für unser langfristiges Engagement für die Herstellung außergewöhnlicher Whiskys.

Weitere Informationen über die Ardgowan Distillery Company und ihre Produkte finden Sie unter ardgowandistillery.com.

Über Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, Spey, Islay Mist, Kingsbarns, Pōkeno, Fercullen und M&H. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Black Tears, Tanduay und Come Hell or High Water sowie dem Cremelikör Five Farms, Tequila Rose, Bonollo Grappa und dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Apple Vodka Squamata runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.