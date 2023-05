Ardgowan Distillery: Baubeginn im Juni

Wir haben Ihnen ja bereits ein Video des Baugrundes der Ardgowan Distillery in den schottischen Lowlands, nahe bei Inverkip, zeigen können – jetzt hat der Greenock Telegraph direkt aus erster Hand auch den tatsächlichen Baubeginn erfahren: Im Juni soll es dann mit dem Betonguss losgehen.

Acht Millionen Pfund hat der Österreicher Roland Grain bereits in die Destillerie, deren Mehrheitseigentümer er ist, und seinen eigenen Angaben zufolge wird er jährlich weiter in die Brennerei investieren. Er sagt im Artikel auch, dass Ardgowan Whisky etwas Besonderes und durch die eigenen Herstellungsmethoden auch geschmacklich Einzigartiges werden soll. So will man das Destillat durch eine Art „goldenes Vlies“ leiten um auf diese Weise eine Art 2,5-fache Destillation zu erreichen (Details nennt Grain nicht). Und dass man wohl erst mit einem Zehnjährigen auf den Markt kommen will.

Die bestehenden Gebäude auf dem Gelände der Ardgowan Distillery sollen so weit wie möglich in ihrem Originalzustand erhalten bleiben. Einige Bilder zeigen, was in deren Inneren geschehen ist (hauptsächlich Dämmungsarbeiten). Ebenfalls im Artikel: Ein Video-Interview (knapp vier Minuten) mit Roland Grain.