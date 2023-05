TTB-Neuheit: Glenlivet Fusion Cask Rum & Bourbon

Zum Beginn der Arbeitswoche können wir mit einem neuen Glenlivet aufwarten – zumindest mit dem Eintrag dessen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der alle Produzenten ihre Alkoholika vor einem Marktstart in den USA eintragen müssen (der aber dann meist auch weltweit erfolgt, falls es sich um große Marken handelt – und hier haben wir es mit der nach Glenfiddich aktuell zweitgrößten Marke am Markt für Single Malts zu tun).

Der Glenlivet Fusion Cask Rum & Bourbon wurde in den beiden angeführten Fassarten gefinisht und soll Noten von süßer Aprikose und Karamell-Gewürzen bieten. Abgefüllt wurde oder wird er mit den mindestmöglichen 40% vol. Alkoholstärke; er dürfte also, zudem er noch alterslos abgefüllt wurde, recht moderat bepreist werden.

Hier sind die Etiketten des Glenlivet Fusion Cask Rum & Bourbon: