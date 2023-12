Ein Whisky für einen guten Zweck mit einer Doppelreifung in American Oak und im Madeirafass und einem rauchigen Destillat, das ist das GNA Charity Cask, das The Nine Springs Single Malt Whisky jetzt herausgebracht hat. Mit jeder Flasche wird die German Namibian Association mit 20 Euro unterstützt.

Mehr zu diesem Projekt und dem Whisky sowie die Bezugsquelle finden Sie nachstehend.

Nine Springs bringt Charity Cask heraus

Seit über 15 Jahren fördern wir, die GNA e.V. mit dem 1. Vorsitzenden Bernd Ehbrecht, soziale Projekte in Namibia. Besonders die Kamutjonga Primary School in der Nähe von Divundu im Nordosten des Landes entwickeln wir gemeinsam mit der dortigen Lehrerschaft. Im kommenden Jahr soll ein neues Schulgebäude errichtet werden. Als Beitrag dazu haben wir einen neuen Whisky in limitierter Auflage abgefüllt: Die Doppelreifung in American Oak und im Madeirafass hat aus einem torfrauchigen Destillat nach 6-jähriger Lagerung einen harmonischen Malt erzeugt. Von jeder verkauften Flasche gehen 20 Euro an unser Förderprojekt. Den Whisky gibt es entweder über den Onlineshop www.number-nine.eu oder direkt vor Ort in der Whiskywelt Burg Scharfenstein.

Frequently Asked Questions:

Was ist die GNA?

Die „German Namibian Association“ ist ein gemeinnütziger Verein.

Das Hauptziel der Vereinsaktivitäten ist die Unterstützung der Kamutjonga Primary School im Nordosten Namibias. Zahlreiche Maßnahmen wurden hier in den vergangenen Jahren bereits durch die GNA umgesetzt. Nicht zuletzt aufgrund dieser erfolgreichen Arbeit ist die Anzahl der Schüler von 195 auf mittlerweile fast 400 angewachsen.

Was macht die GNA besonders?

Jeder Euro bzw. jeder Namibia-Dollar des Vereins fließen unmittelbar in das Projekt. Es gibt keine Administrationskosten, jeder Besuch dort wird privat finanziert.

Wohin geht die Spende?

Aktuell soll der Neubau von zwei neuen Klassenräumen finanziert werden, um der gewachsenen Schülerzahl Rechnung zu tragen.

Was ist in der Flasche?

Schon vor 6 Jahren wurde von „The Nine Springs“ in Worbis ein Quarter Cask befüllt und im Madeira-Cask gefinished – daraus ist ein besonders weicher und runder Whisky entstanden.