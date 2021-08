PR: Reichlich Edelmetall für Worbiser Whisky

Schöner Erfolg für die Number Nine Spirituosen-Manufaktur aus Worbis – bei der „World Spirits Trophy 2021“ gab es mehrmals Edelmetall für die Whiskys – und dieses ist hier besonders wertvoll, wurde es doch in einer Blindverkostung, also ohne Ansehen von Rang und Namen vergeben.

Nachfolgend der Pressetext der Number Nine Distillery, und vorab schon unsere herzlichen Glückwünsche an das Team dort!

Reichlich Edelmetall für Worbiser Whisky

Eichsfelder Nine-Springs-Spirituosen können auch international überzeugen

WORBIS/EICHSFELD. Gleich dreimal Edelmetall erreichte die Number Nine Spirituosen-Manufaktur aus Worbis bei der internationalen „World Spirits Trophy 2021“. Dieser Wettbewerb ist einer der größten und prestigeträchtigsten unter den Spirituosenwettkämpfen weltweit. Aus insgesamt 48 verschiedenen Ländern werden Spirituosen eingereicht und von den internationalen Juroren, bestehend aus renommierten Sommeliers, Händlern und Importeuren „blind“ verkostet. Nach Vergabe der Punkte werden die Spirituosen schließlich mit Medaillen von Bronze bis Doppel-Gold ausgezeichnet.

Besonders erfreulich für die Worbiser Whiskyhersteller ist nun die Bewertung Doppel Gold, es ist die höchste in diesem Wettbewerb, für die aktuelle Peated Breeze Edition aus dem Sherry Cask.

Vor der international besetzten Jury konnten noch zwei weitere Worbiser Whiskys punkten. Während der aktuelle Single-Cask-Whisky aus dem Rioja-Fass mit Gold ausgezeichnet wurde, konnte die Scharfenstein-Edition No.2 mit Silber punkten.

„Für uns sind die Auszeichnungen eine große Ehre, denn sie zeigen, dass unsere Arbeit auch international Anerkennung findet“, freut sich Geschäftsführer Bernd Ehbrecht und ergänzt: „Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wir wollen auch zukünftig aus unseren regional bezogenen Rohstoffen Whiskys und Spirituosen von hochwertiger Qualität erzeugen.“