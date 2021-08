Neu: The Dalmore Decades

Whyte & Mackay als Eigentümer der Brennerei kündigt die Einführung einer neuen Sonderserie von Single Malts in limitierter Auflage aus seiner Dalmore Distillery an. In den drei Kollektionen The Dalmore Decades No. 6, No. 5 und No. 4 präsentiert die Highland-Destillerie Single Malts aus den letzten 60 Jahren:

The Dalmore Decades No. 6 ist der Höhepunkt der Serie. Dieses Set beinhaltet Single Malts aus den Jahren 1951, 1967, 1979, 1980, 1995 und 2000. Im Oktober 2021 wird The Dalmore Decades No. 6 bei Sotheby’s Hong Kong weltweit versteigert. Und die Beschreibung „a one-of-a-kind set“ deutet wohl darauf hin, dass es dieses nur ein einziges Mal vorhanden ist. Ein Teil des Erlöses geht an das Designmuseum V&A Dundee, mit dem The Dalmore im vergangenen Jahr eine vierjährige Partnerschaft vereinbarte.

The Dalmore Decades No. 5 besteht aus Abfüllungen der Jahre 1967, 1979, 1980, 1995 und 2000. Ganze 15 Sets sind erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt £200,000 (ca. 236.000 €). Erworben werden kann The Dalmore Decades No. 5 bei Wally’s in den USA, Harrods in Großbritannien und Le Bon Marché in Frankreich sowie im Travel Retail in Taiwan, Hongkong und China.

The Dalmore Decades No. 4 enthält Abfüllungen der Jahre 1979, 1980, 1995 und 2000 und ist in einer limitierter Auflage von 25 erhältlich. Diese Serie wird bei Einzelhändlern in Großbritannien und Frankreich mit einer UVP von £100,000 (ca. 118.000 €) erhältlich sein.