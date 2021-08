PR: Fesslermill1396 Destillerie bringt Mettermalt Old Blind Dogs Whisky für gleichnamige schottische Band heraus

Ein neuer deutscher Whisky mit einer ganz besonderen Verbindung zu Schottland ist soeben erschienen: Die Fesslermill1396 Destillerie in Sersheim bringt den Whisky für die schottische Folk-Band Old Blind Dogs auf den Markt, ein milder Single Malt Whisky, welcher in schottischen und württembergischen Fässern gelagert wurde.

Mehr über den Whisky und eine Bestellmöglichkeit finden Sie nachfolgend:

Mettermalt Old Blind Dogs Whisky

Die Fesslermill1396 Destillerie in Sersheim ist wahrscheinlich die erste deutsche Whiskydestillerie, welche für eine schottische Folkband einen Whisky kreiieren darf.

Bei dem nächsten Jubiläumswhisky zum 625sten Geburtstag der Fessler Mühle (Das Stammhaus der Fesslermill1396 Destillerie) ist sozusagen ein Ritterschlag gelungen. Der Mettermalt Old Bild Dogs Whisky ist der gleichnamigen schottischen Folkband gewidmet. Old Blind Dogs sind eine der besten schottischen Bands, die traditionelle schottische Folkmusik mit Einflüssen aus Reggae, Rock und vielem mehr spielt.

Die Band gewann auch den Titel „best live act“ bei den Scots Trade Music Awards, sie hat eine eingeschworene Fangemeinde von Australien über Japan, USA, Kanada, Europa oder Neuseeland. Der Mettermalt Old Blind Dogs Single Malt Whisky besteht aus einer Komposition von schottischen und

württemberger Fässern.

Der Mettermalt Old Blind Dogs Whisky kann im Online Shop der Destillerie unter Direktlink: https://fessler-muehle.de/produkt/mettermalt-old-blind-dogs-whisky/

zum Preis von 34,90 € / 0.5 Liter Flasche zzgl. 5,90 € Versand bestellt werden oder natürlich direkt vor Ort im Mühlenladen in Sersheim.